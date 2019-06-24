"С.С.С.Р" - лучшая команда Поволжья

C 22 по 23 июня 2019 года в городе Тольятти состоялось открытое Первенство Межрегионального Футбольного Союза "Приволжье" по футболу в формате 8x8 среди ветеранов старше 50 лет, посвященное 50-летию образования ПАО "АВТОВАЗ", в котором приняла участия чебоксарская команда "С.С.С.Р" (руководитель - Владимир Михайлович Мочалов). В турнире приняли участие 5 команд.

В первый игровой день наши земляки обыграли команды "Старт" (Заречный, Пензенская область) - 4:0 (Александр Матвеев, Сергей Хафизов, Дмитрий Володарский, Владимир Мочалов) и "Лада" (Тольятти) - 2:0 (Александр Ермаков, Юрий Евлампьев), сделав весомую заявку на победу в турнире. Во второй игровой день первым соперником "С.С.С.Р" стала команда "Саратов". Игра прошла с заметным игровым преимуществом чебоксарцев и завершилась форменным разгромом - 7:1 (Василий Антонов, Юрий Евлампьев, Александр Ермаков, Александр Матвеев, Сергей Дмитриев, Сергей Хафизов, автогол). А вот поединок с прошлогодним победителем турнира - командой "Динамо" (Ульяновск) - прошел в очень упорной борьбе. Наших футболистов, чтобы занять первое место, даже устраивало поражение с разностью в один мяч, но об этом, естественно, не могло быть и речи. Тем не менее ульяновцы уже на 3-й минуте открыли счет и имели еще две по крайней мере реальных возможности, чтобы увеличить счет. Только ближе к концу первого тайма чебоксарцы перевели игру в спокойное русло, а в середине второго тайма усилиями Сергея Дмитриева сравняли счет и довели игру до нужного результата. Таким образом, команда "С.С.С.Р" в год своего дебюта с ходу заняла первое место, повторив достижение чебоксарской "Волги" трехлетней давности, а заодно завоевала право представлять поволжский регион в финальном турнире Первенства России по футболу среди ветеранов 50+, который пройдет в период с 30 сентября по 6 октября 2019 года в городе Адлер. Стоит также отметить, что на турнире в Тольятти присутствовало руководство МФС "Приволжье" в лице Президента Владимира Афанасьева, членов исполкома Александра Пошивалова и Аркадия Генсона.

В составе команды "С.С.С.Р" выступали: вратари - Юрий Михайлов, Александр Приходько, полевые игроки - Василий Антонов, Дмитрий Володарский (капитан), Сергей Дмитриев, Юрий Евлампьев, Александр Ермаков, Александр Матвеев, Владимир Мочалов, Андрей Чернопятов, Сергей Хафизов, Валерий Якимов.

По итогам турнира Александр Приходько был назван лучшим вратарем турнира, а Александр Матвеев признан лучшим игроком в команде "С.С.С.Р".

Технические результаты турнира:

22 июня 2019 года.

"С.С.С.Р" (Чебоксары) - "Старт" (Пензенская область) - 4:0

"Саратов" - "Динамо" (Ульяновск) - 0:2

"Динамо" - "Старт" - 1:0

"Лада" (Тольятти) - "С.С.С.Р" - 0:2

"Саратов" - "Лада" - 0:5

23 июня 2019 года.

"Старт" - "Саратов" - 1:1

"Лада" - "Динамо" - 4:2

"С.С.С.Р" - "Саратов" - 7:1

"Лада" - "Старт" - 5:1

"Динамо" - "С.С.С.Р" - 1:1