"С.С.С.Р" впервые побеждает в международном турнире

1 апреля 2019 года в немецком городе Кельн прошел III международный турнир по футболу среди ветеранов старше 50 лет на призы первого президента футбольного клуба "Кельн" - Франца Кремера. Естественно, этот значимый турнир не остался незамеченным для чебоксарской команды "С.С.С.Р", которая с удовольствием приняла в нем участие.

К слову, чувашская команда была единственной российской командой на турнире. Помимо наших, в турнире приняли участие команды "Югославия", "Чехословакия" и ФРГ. Обыграв в первой игре югославов 3:1 (Дмитрий Володарский - 3), чебоксарская "С.С.С.Р" немного сбавила обороты и с трудом свела матч вничью против "Чехословакии" (2:2), отыгравшись за 15 секунд до окончания матча. И, вновь, ногу к голам нашей команды приложил Дмитрий Володарский, оформивший в этой игре дубль. Заключительный поединок против хозяев (ФРГ) чебоксарцы провели настолько уверенно, что сомнений в исходе матча не осталось уже после окончания первого тайма. 4 безответных гола в ворота Харальда Шумахера в первой половине игры убили всю интригу в борьбе за 1 место в группе. Итоговый счет 5:1 обеспечил нашим нужную разницу забитых и пропущенных, что позволило обойти чехословаков по дополнительным показателям и занять первое место. Молодцы!

Организаторы турнира отметили невероятную игру Дмитрия Володарского и наградили нашего голеодора сертификатом на посещение знаменитого пивного ресторана "Peters Brauhau" на сумму 500 евро.