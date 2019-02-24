"Волга-ТАВ" приняла участие в турнире в Луховицах

23 февраля 2019 в городе Луховицы Московской области прошел II Межрегиональный турнир по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет на Кубок Луховицкого районного отделения общественной организации ветеранов "Боевое братство", посвященный Дню Защитника Отечества и 30-летия вывода советских войск из Афганистана.

В этом турнире приняла участие чебоксарская команда "Волга-ТАВ" (руководитель - Василий Михайлович Антонов). Дважды сыграв вничью с командами "Локомотив-Перово" (Москва) и "Луховицы" (Московская область) с одинаковым счетом 2:2, но уступив им в серии послематчевых пенальти, "Волга-ТАВ" смогла все же одержать первую победу на турнире (4:1 у "Подмосковье-ФФЗ") и завоевать бронзовые медали.

В составе команды "Волга-ТАВ" выступали: вратари - Анатолий Мартынов, Геннадий Яковлев, полевые игроки - Василий Антонов (капитан), Анатолий Ашуев, Владислав Васильев, Дмитрий Володарский, Юрий Евлампьев, Владимир Жандарский, Александр Матвеев.

По итогам турнира Дмитрий Володарский был назван лучшим защитником турнира, а Владимир Жандарский признан лучшим игроком в составе команды "Волга-ТАВ" (Чебоксары).

Технические результаты матчей:

"Луховицы" - "Подмосковье-ФФЗ" - 4:1

"Локомотив-Перово" - "Волга-ТАВ" - 2:2, по пенальти 2:1

"Луховицы" - "Волга-ТАВ" - 2:2, по пенальти 3:2

"Локомотив-Перово" - "Подмосковье-ФФЗ" - 3:1

"Локомотив-Перово" - "Луховицы" - 6:1

"Волга-ТАВ" - "Подмосковье-ФФЗ" - 4:1