"Негаснущие звезды - 2019". Итоги

Чебоксарская «Волга» стала победителем межрегионального турнира по мини-футболу среди ветеранов 60 лет и старше. Серебро досталось футболистам команды «Кохма» из Ивановской области, бронза - у ветеранов Владимирской области команды «Мещерский край». Помимо командных наград, организаторы отметили ценными призами и лучших игроков турнира. Лучшим вратарем был признан Александр Федоров («Кохма»), а лучшим игроком турнира стал действующий министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаил Богаратов («Волга»). Сергей Миронов из «Союз-50» с шестью голами стал лучшим бомбардиром турнира.

"Волга" Чебоксары - победитель турнира "Негаснущие звезды-2019"

6 апреля 2019 года. Новочебоксарск. СК «Солнечный».

Технические результаты матчей:

«Союз-50» – «Мещерский край» - 1:3

«Кентавр» – «Кохма» - 3:2

«Мещерский край» – «Кентавр» - 1:0

«Волга» – «Союз-50» - 4:1

«Кентавр»– «Волга» - 0:2

«Кохма» – «Мещерский край» - 2:1

«Волга» - «Кохма» - 0:0

«Союз-50» - «Кентавр» - 5:0

«Кохма» – «Союз-50» - 3:1

«Мещерский край» - «Волга» - 0:3

Итоговое положение команд:

1. «Волга» (Чебоксары)

2. «Кохма» (Ивановская область)

3. «Мещерский край» (Владимирская область)

4. «Союз-50» (Чебоксары)

5. «Кентавр» (Йошкар-Ола)