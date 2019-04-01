"Негаснущие звезды - 2019". Итоги

Чебоксарская «Волга» стала победителем межрегионального турнира по мини-футболу среди ветеранов 60 лет и старше. Серебро досталось футболистам команды «Кохма» из Ивановской области, бронза - у ветеранов Владимирской области команды «Мещерский край». Помимо командных наград, организаторы отметили ценными призами и лучших игроков турнира. Лучшим вратарем был признан Александр Федоров («Кохма»), а лучшим игроком турнира стал действующий министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаил Богаратов («Волга»). Сергей Миронов из «Союз-50» с шестью голами стал лучшим бомбардиром турнира.
"Волга" Чебоксары - победитель турнира "Негаснущие звезды-2019"
6 апреля 2019 года. Новочебоксарск. СК «Солнечный».
Технические результаты матчей:
«Союз-50» – «Мещерский край» - 1:3
«Кентавр» – «Кохма» - 3:2
«Мещерский край» – «Кентавр» - 1:0
«Волга» – «Союз-50» - 4:1
«Кентавр»– «Волга» - 0:2
«Кохма» – «Мещерский край» - 2:1
«Волга» - «Кохма» - 0:0
«Союз-50» - «Кентавр» - 5:0
«Кохма» – «Союз-50» - 3:1
«Мещерский край» - «Волга» - 0:3
Итоговое положение команд:
1. «Волга» (Чебоксары)
2. «Кохма» (Ивановская область)
3. «Мещерский край» (Владимирская область)
4. «Союз-50» (Чебоксары)
5. «Кентавр» (Йошкар-Ола)