Спортивная страховка в Чувашии
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Внимание! Изменение регламента

После объявления о том, что в Чувашии возобновляется проведение тренировочных мероприятий на открытом воздухе всеми видами спорта, а также организация спортивных соревнований для лиц старше 18 лет без привлечения зрителей, стало понятно, что доиграть турнир по миди-футболу среди ветеранов в том варианте, который был утвержден изначально, не получится.

изменение регламента турнира на Четре

В связи с этим организаторы турнира приняли решение отказаться от плей-офф и завершить турнир играми группового этапа.

Расписание оставшихся матчей I Товарищеского турнира Лиги ЧР по миди-футболу среди ветеранов 40+.

4 тур, 29 августа (суббота)

14-00.  Заря (Новочебоксарск) - Темп (Батырево)

15-00.  ОМОН-Ника (Чебоксары) –Волга (Чебоксары)

16-00.  Сталь (Чебоксары) – Комплект (Новочебоксарск)

17-00.  ОМОН-Ника (Чебоксары) - Заря (Новочебоксарск)  (матч 3 тура)

5 тур, 30 августа

14-00.  Темп (Батырево) - ОМОН-Ника (Чебоксары)

15-00.  Сталь (Чебоксары) - Заря (Новочебоксарск)

16-00.  Волга (Чебоксары) – Комплект (Новочебоксарск)

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