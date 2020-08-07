Турнир на Четре 40+. Расписание

В I Товарищеском Турнире Лиги ЧР по миди-футболу среди ветеранов от 40 лет и старше примут участие 6 команд - чебоксарские "Волга" и "Сталь", новочебоксарские "Комплект" и "Заря", а также батыревский "Темп" и объединенная "Ника-ОМОН".
В матче открытия 8 августа на стадионе по улице Хузангая (школа самбо «Четра») в Чебоксарах встретятся "Темп" и "Сталь". Днем позднее в турнир вступают "Волга" и "Заря", а вот "Комплект" и "Ника-ОМОН" свой матч перенесли и проведут его через неделю.
Формат турнира подразумевает два этапа - групповой и плей-офф. Первые четыре команды сформируют полуфинальные пары, пятая и шестая команды сыграют между собой утешительный матч.
Расписание матчей
1 тур
8 августа
14-00. Темп (Батырево) – Сталь (Чебоксары)
9 августа
14-00. Волга (Чебоксары) – Заря (Новочебоксарск)
2 тур
15 августа
14-00. Темп (Батырево) – Волга (Чебоксары)
15-00. Заря (Новочебоксарск) – Комплект (Новочебоксарск)
16-00. Сталь (Чебоксары)– Ника-ОМОН (Чебоксары)
Перенесенный матч 1 тура
16 августа
14-00. Комплект (Новочебоксарск) - Ника-ОМОН (Чебоксары)
3 тур
22 августа
14-00. Комплект (Новочебоксарск) - Темп (Батырево)
15-00. Ника-ОМОН (Чебоксары) - Заря (Новочебоксарск)
16-00. Волга (Чебоксары) - Сталь (Чебоксары)
4 тур
29 августа
14-00. Заря (Новочебоксарск) - Темп (Батырево)
15-00. Ника-ОМОН (Чебоксары) –Волга (Чебоксары)
16-00. Сталь (Чебоксары) – Комплект (Новочебоксарск)
5 тур
5 сентября
14-00. Сталь (Чебоксары) - Заря (Новочебоксарск)
15-00. Темп (Батырево) - Ника-ОМОН (Чебоксары)
16-00. Волга (Чебоксары) – Комплект (Новочебоксарск)
Полуфиналы
12 сентября
14-00. М1-М4
15-00. М2-М3
16-00. М5-М6
Финалы
19 сентября (возможно по согласованию всех участников финальных игр: 12 сентября):
14-00. Матч за 3-е место
15-00. Финал
16-00. Награждение