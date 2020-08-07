Турнир на Четре 40+. Расписание

В I Товарищеском Турнире Лиги ЧР по миди-футболу среди ветеранов от 40 лет и старше примут участие 6 команд - чебоксарские "Волга" и "Сталь", новочебоксарские "Комплект" и "Заря", а также батыревский "Темп" и объединенная "Ника-ОМОН".

В матче открытия 8 августа на стадионе по улице Хузангая (школа самбо «Четра») в Чебоксарах встретятся "Темп" и "Сталь". Днем позднее в турнир вступают "Волга" и "Заря", а вот "Комплект" и "Ника-ОМОН" свой матч перенесли и проведут его через неделю.

Формат турнира подразумевает два этапа - групповой и плей-офф. Первые четыре команды сформируют полуфинальные пары, пятая и шестая команды сыграют между собой утешительный матч.

Расписание матчей

1 тур

8 августа

14-00. Темп (Батырево) – Сталь (Чебоксары)

9 августа

14-00. Волга (Чебоксары) – Заря (Новочебоксарск)

2 тур

15 августа

14-00. Темп (Батырево) – Волга (Чебоксары)

15-00. Заря (Новочебоксарск) – Комплект (Новочебоксарск)

16-00. Сталь (Чебоксары)– Ника-ОМОН (Чебоксары)

Перенесенный матч 1 тура

16 августа

14-00. Комплект (Новочебоксарск) - Ника-ОМОН (Чебоксары)

3 тур

22 августа

14-00. Комплект (Новочебоксарск) - Темп (Батырево)

15-00. Ника-ОМОН (Чебоксары) - Заря (Новочебоксарск)

16-00. Волга (Чебоксары) - Сталь (Чебоксары)

4 тур

29 августа

14-00. Заря (Новочебоксарск) - Темп (Батырево)

15-00. Ника-ОМОН (Чебоксары) –Волга (Чебоксары)

16-00. Сталь (Чебоксары) – Комплект (Новочебоксарск)

5 тур

5 сентября

14-00. Сталь (Чебоксары) - Заря (Новочебоксарск)

15-00. Темп (Батырево) - Ника-ОМОН (Чебоксары)

16-00. Волга (Чебоксары) – Комплект (Новочебоксарск)

Полуфиналы

12 сентября

14-00. М1-М4

15-00. М2-М3

16-00. М5-М6

Финалы

19 сентября (возможно по согласованию всех участников финальных игр: 12 сентября):

14-00. Матч за 3-е место

15-00. Финал

16-00. Награждение