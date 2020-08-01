Второй тур сенсаций не преподнес

Во втором туре I Товарищеского Турнира Лиги ЧР по миди-футболу среди ветеранов старше 40 лет сенсаций не произошло. Хет-трик Евгения Мамайкина помог волжанам обыграть батыревский "Темп", а "Сталь" без вопросов разобралась с дебютировавшей на турнире "Ника-ОМОН". Еще один хет-трик в туре на свой счет записал агрегатчик Андрей Устимов.

Другой дебютант, пропускавший первый тур из-за переноса, новочебоксарский "Комплект21" в дерби с "Зарей" также не испытал проблем, уверенно взяв первые три очка на турнире.

В воскресенье состоялся перенесенный матч первого тура, в котором "Комплект21" уверенно переиграл команду "Ника-ОМОН" и присоединился к лидирующему дуэту "Волги" и "Стали".

В споре бомбардиров лидируют сразу 4 футболиста, забившие в ворота соперников по 4 мяча. За счет лучшего показателя гол+пас условное лидерство захватил Евгений Мамайкин из "Волги".