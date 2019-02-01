Великолепная четверка идет без потерь

Праздничный тур у ветеранов сенсаций не преподнес. Разве что, середняки немного "покусали" друг друга, оказав местами неожиданно упорное сопротивление. К таковым можно причислить результаты в Ибресях, Красноармейском и Чебоксарах.

"Заря", не блиставшая в прошлом сезоне в играх с командами из первой восьмерки, не позволила себя обыграть в Ибресях, завершив поединок безголевой ничьей. В Красноармейском "Факел" сыграл непривычно безвольно, крупно уступив не самому сильному сопернику Первенства. Ну, а в Чебоксарах, лучший бомбардир батыревского "Темпа" Андрей Моисеев лишил "Сталь" победы за доли секунд до финального свистка.

Все это, конечно, битвы местного значения и к распределению мест за медали эти результаты вряд ли повлияют. А вот претенденты на призы очков пока не теряют. "Комплект21", "Динамо", "Урмары-Волга-ТАВ" и "Волга" продолжают идти без потерь, выиграв все свои матчи в турнире.

Первенство Чувашии среди ветеранов (2019). 3 тур. Комплект21 - Протон - 6:0, Крылья - Цивиль - 8:0, Рубин - Урмары-Волга-ТАВ - 0:2, Динамо - Энергия-ЧЭАЗ - 5:2, Факел - Локомотив-Янтиково - 0:3, ФК Ибреси - Заря - 0:0, Сталь - Темп - 1:1