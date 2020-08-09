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"Волга" стартовала с крупной победы

В матче открытия I Товарищеского Турнира Лиги ЧР по миди-футболу среди ветеранов встречались "Сталь" и "Темп". Батыревцы неплохо провели стартовый отрезок, но на всю игру их не хватило. Во второй половине сталевары полностью переиграли гостей с юга Чувашии, забив гостям столицы четыре беответных гола.

протокол матча сталь темп

На следующий день также был сыгран только один матч. Один из фаворитов турнира "Волга" не испытала проблем в матче против "Зари". Три - в первом, пять - во втором. По итогу - восемь безответных мячей в ворота новочебоксарцев.

протокол матча волга заря

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