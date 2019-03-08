"Заря" лидирует в зимнем Первенстве у ветеранов

В субботу 2 марта стартовало Открытое Первенство Федерации футбола Чувашской Республики среди ветеранов старше 40 лет. В соревновании принимают участие 7 команд. Помимо чебоксарских команд "Волга", "Крылья", "Сталь", "Динамо" и "Энергия", в турнире сыграют также ФК "Ибреси" и новочебоксарская "Заря". Именно новочебоксарцы, обыграв в первом туре "Энергию" 4:0, захватили лидерство в Первенстве. Дублем в составе победителей отметился Виктор Якимов. Виктор мог сделать и хет-трик, но переиграть вратаря электроаппаратчиков при пробитии одиннадцатиметрового удара у него не получилось.

На второй строчке после первого тура оказалась чебоксарская "Сталь". Забив по разу в каждом тайме в игре против ФК "Ибреси", агрегатчики сохранили свои ворота в неприкосновенности и уверенно довели матч до победы. В третьем матче тура "Крылья" и "Динамо" разошлись миром - 1:1.

Матч "Волги" и "Волга-ТАВ" сыгран не был. Похоже, что участие волжан с приставкой ТАВ под большим вопросом.

В ближайшую субботу на стадионе "Труд" пройдут матчи второго тура. В 11:00 параллельно сыграют "Заря" и ФК"Ибреси", а также "Сталь" и "Динамо". Часом позже "Волга" проверит на прочность "Энергию-ЧЭАЗ".