Начали с победы

По итогам сегодняшней утренней жеребьевки в группу к "С.С.С.Р" на "Весеннем турнире имени Кемаля Ататюрка в Анталии" для ветеранов старше 50 лет попали турецкие "Измир-Туна", "Кибрис-Мастерлер" и "Мерсин".

В первом туре чувашские футболисты встречались с командой "Измир-Туна". Забив в первом тайме два безответных гола, "С.С.С.Р." уверенно довел матч до победы - 5:2. Дублем в составе нашей команды отметился Олег Егоров, по разу отличились - Дмитрий Володарский, Владимир Мочалов и Василий Антонов.

Соперником чувашской команды во втором туре станет местный "Кибрис-Мастерлер".