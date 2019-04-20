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Стартовало первенство среди ветеранов


В субботу 20 апреля на стадионе "Труд" стартовало очередное Первенство Чувашской Республики по футболу среди ветеранов старше 40 лет. В матче открытия сошлись чебоксарские "Крылья" и новочебоксарская "Заря". Результат матча обескуражил многих любителей футбола. "Крылья", отмечавшие в этот день 20-летний юбилей выступлений на чувашской арене, не смогли сделать себе подарок и уступили новочебоксарцам - 2:3. В следующей игре первого игрового дня тура "Волга" не испытала проблем в игре с "Энергией-ЧЭАЗ", наколотив в ворота соперника 8 мячей. Столько же в матче против "Цивиля" забил и многолетний конкурент волжан - "Комплект21". Немного скормнее сыграл еще один претендент за высокие места - чебоксарское "Динамо", обыгравшее ядринский "Рубин" со счетом 3:0.

В остальных матчах первого тура борьбы было хоть отбавляй. В Батырево "Волга-ТАВ" лишь за счет пенальти за минуту до окончания матча вырвала победу у хозяев, а "Сталь" едва не упустила победу после 2:0 в их пользу. Удаление Эдуарда Лакеева позволило красноармейскому "Факелу" сравнять счет, а вот развить преимущество не удалось. Наоборот. Играя в меньшинстве сталевары смогли заработать право на одиннадцатиметровый удар, который реализовал Герман Каратаев, установив итоговый счет 3:2. В Ибресях, основные события произошли с 57 по 61 минуты, когда и были забиты все 4 гола в матче! Примечательно, что первыми отличились гости, после чего в течение 4 минут они умудрились пропустить трижды!

Ветераны. 1 тур. Крылья - Заря - 2:3, Волга - Энергия-ЧЭАЗ - 8:2, Динамо - Рубин - 3:0, Комплект21 - Цивиль - 8:0, Сталь - Факел - 3:2, Ибреси - Локомотив-Янтиково - 3:1, Темп - Урмары-Волга-ТАВ - 1:2

таблица после первого тура первества чувашии по футболу среди ветеранов
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