Все на воздух! Молодежь пока только погулять

В Чувашии возобновляется проведение тренировочных мероприятий на открытом воздухе всеми видами спорта, а также организация спортивных соревнований для лиц старше 18 лет без привлечения зрителей. Благую весть для всех чувашских футболистов в своем инстаграмме опубликовал министр спорта Чувашской Республики Василий Петров. Соответствующее изменение внесено в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики».