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"С.С.С.Р" вновь показали высокий класс



23 февраля 2020 года в городе Егорьевск Московской области прошел Межрегиональный турнир по футболу в формате 8x8 среди ветеранов старше 50 лет, посвященный Дню защитников Отечества. В данном турнире приняла участие чебоксарская команда "С.С.С.Р".

На предварительном этапе наши земляки сыграли вничью 1:1 с московским "Локомотивом" (гол на счету Владимира Жандарского) и обыграли ФК "Озёры" (Московская область) - 4:0 (Владимир Жандарский -2, Валерий Свиридов, Максим Путилин).

Заняв в группе "Б" первое место, чебоксарцы в полуфинале встретились со второй командой группы "А" - ФК "Куровское" (Московская область) - и также уверенно обыграли ее со счётом 3:0 (Валерий Свиридов-2, Максим Путилин).

В финальном поединке команде "С.С.С.Р" противостоял ещё один представитель Московской области - ФК "Ступино". Основное время завершилось нулевой ничьей - 0:0. А вот в серии послематчевых пенальти точнее были подмосковные футболисты, которые и завоевали главный приз турнира, а наши земляки довольствовались серебряными медалями.

По итогам турнирам были названы лучшие игроки в следующих номинациях: вратарь - Сергей Аверченко (ФК "Ступино"), защитник - Дмитрий Володарский ("С.С.С.Р"), нападающий - Карапет Микаэлян ("Локомотив").

Технические результаты турнира:

Группа "А":
ФК "Егорьевск" - ФК "Куровское" - 0:1.
ФК "Куровское" - ФК "Ступино" - 0:2.
ФК "Ступино" - ФК "Егорьевск" - 3:1.

Группа "Б":
"Локомотив" - ФК "Озеры" - 2:0.
"С.С.С.Р" - "Локомотив" - 1:1.
ФК "Озеры" - "С.С.С.Р" - 0:4.

За 5-6 места
ФК " Озеры" - ФК "Егорьевск" - 0:0, по пенальти - 3:2.

Полуфиналы
ФК "Ступино" - "Локомотив" - 1:0.
"С.С.С.Р" - ФК "Куровское" - 3:0.

За 3 место
"Локомотив" - ФК " Куровское" - 3:0.

Финал
ФК "Ступино" - "С.С.С.Р" - 0:0, по пенальти - 3:2.

СССР Чебоксары на турнире в Егорьевске

Состав команды "С.С.С.Р " (Чебоксары): вратарь - Анатолий Мартынов, полевые игроки - Михаил Александров, Василий Антонов, Дмитрий Володарский (капитан),  Сергей Дмитриев, Владимир Жандарский,  Александр Матвеев, Владимир Мочалов, Максим Путилин, Валерий Свиридов, Евгений Яковлев, руководитель команды - Владимир Михайлович Мочалов, тренер - Дмитрий Григорьевич Володарский.

Итоговое положение команд:
1. ФК" Ступино" (Московская область).
2. "С.С.С.Р" (Чебоксары).
3. "Локомотив" (Москва).
4. ФК "Куровское" (Московская область).
5. ФК "Озеры" (Московская область).
6. ФК" Егорьевск" (Московская область).

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