В шаге от первого места

23-24 ноября 2019 в городе Ивантеевка Московской области прошел XIX Всероссийский турнир по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет, в котором приняла участия чебоксарская команда "С.С.С.Р" (руководитель - Владимир Михайлович Мочалов).

В этом году турнир получил статус международного, так как в нем помимо 6 российских команд приняли участие коллективы из Молдовы и Боснии и Герцеговины.

Обыграв всех своих соперников по группе "Б": Тирасполь - 6:1 (Вячеслав Латуха-3, Дмитрий Володарский-1, Владимир Мочалов-1, Валерий Свиридов-1), Санкт-Петербург - 5:0 (Валерий Свиридов-2, Дмитрий Володарский-1, Владимир Мочалов-1, Вячеслав Латуха-1) и Конаково - 5:0 (Валерий Свиридов-3, Александр Матвеев-1, Василий Антонов-1), команда "С.С.С.Р" вышла в финал, где встретилась победителем группы "А" - хозяевами турнира командой Ивантеевка.

Финальный поединок прошел упорной борьбе. В середине первого тайма чувашские футболисты после розыгрыша штрафного открыли счет. Точный удар на счету Юрия Евлампьева. Однако хозяева площадки перехватили инициативу и за 5 секунд до свистка на перерыв сквитали счет после точного удара Марата Абянова. Во втором тайме характер игры не изменился. На каждую атаку хозяев команда "С.С.С.Р" отвечала своей. В такой игре больше повезло хозяевам, которые в середине второго тайма смогли забить гол, который в итоге и стал победным.

Подводя итоги турнира, следует отметить, что подопечные Владимира Мочалова показали очень яркую и содержательную игру, пройдя "катком" по своим соперникам по предварительному этапу, по праву завоевав симпатии зрителей. Во время финального поединка зрительный зал болел за наших футболистов несмотря на то, что в составе соперника выступали известные в прошлом российские мини-футболисты Андрей Тверянкин ("Норильский никель" Норильск), Марат Абянов ("Дина" Москва), Александр Хамидуллин ("Спартак" Москва), а также мастера "большого" футбола Дмитрий Кузнецов ("ЦСКА" Москва, "Эспаньол" Барселона) и Александр Шмарко ("Ротор" Волгоград).

В составе команды "С.С.С.Р" выступали: вратари - Игорь Кординов, Геннадий Прокопьев, полевые игроки - Василий Антонов, Дмитрий Володарский (капитан), Сергей Дмитриев, Юрий Евлампьев, Вячеслав Латуха, Александр Матвеев, Владимир Мочалов, Валерий Свиридов. По итогам турнира чебоксарец Игорь Кординов был назван лучшим вратарем турнира.

Технические результаты турнира:

Группа "А"

"Ивантеевка" (Московская область) - "Форвард" (Ярославль) - 3:1

"Босния и Герцеговина" - "Калязин" (Тверская область) - 4:1

"Калязин" - "Ивантеевка" - 1:4

"Босния и Герцеговина" - "Форвард" - 3:3

"Ивантеевка" - "Босния и Герцеговина" - 6:2

"Форвард" - "Калязин" - 3:1

Группа "Б"

"Конаково" (Тверская область) - "Санкт-Петербург" - 2:0

"Тирасполь" (Молдова) - "С.С.С.Р" (Чебоксары) - 1:6

"С.С.С.Р" - "Санкт-Петербург" - 5:0

"Тирасполь" - "Конаково" - 1:0

"Санкт-Петербург" - "Тирасполь" - 2:8

"С.С.С.Р" - "Конаково" - 5:0

За 7-8 места

"Санкт-Петербург" - "Калязин" - 8:4

За 5-6 места

"Босния и Герцеговина" - "Конаково" - 1:3

За 3-4 места

"Тирасполь" - "Форвард" - 0:1

Финал

"Ивантеевка" - "С.С.С.Р" - 2:1

Итоговое положение команд:

1. "Ивантеевка".

2. "С.С.С.Р".

3. "Форвард".

4. "Тирасполь".

5. "Конаково".

6. "Босния и Герцеговина".

7. "Санкт-Петербург".

8. "Калязин".