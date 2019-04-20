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Золотая середина чебоксарских команд


В возрастной категории "50+" нашу республику представляла команда "С.С.С.Р" (руководитель - Владимир Михайлович Мочалов), которая по итогам жеребьевки попала в группу А.

Первым соперником нашей команды были хозяева турнира - краснодарская "Кубань". Игра прошла в равной борьбе и изобиловала многочисленными голевыми моментами, но очень удачно сыграли вратари обеих команд - Александр Приходько и Евгений Крюков. В итоге была зафиксирована нулевая ничья - 0:0.

Следующим соперником чебоксарцев стал безоговорочный фаворит турнира - команда "Русь" (Ступино Московская область). Достаточно отметить, что в ее составе выступали известные в прошлом советские и российские футболисты Александр Подшивалов, Зураб Саная, Дмитрий Кузнецов, Валерий Шмаров, Александр Шмарко, Андрей Новгородов, Эрих Якимович, Александр Верижников, Олег Саматрв, Карапет Микаэлян. Чебоксарский футболисты очень старались показать свои лучшие качества и даже первыми смогли открыть счёт (Александр Матвеев). "Русь" ответила 5 голами на любой вкус. В итоге игра завершилась не в нашу пользу - 1:5. Но за итоговый результат нашим ветеранам было не стыдно, а мяч, пропущенный от Александра Матвеева, как впоследствии оказалось, так и остался единственным на турнире.

Перед двумя последними играми команда "С.С.С.Р" имела неплохие шансы на выход в полуфинал. Для этого ей надо было обыграть ульяновское "Динамо" и липецкий "Металлург". В игре с нашими соседями-волжанами Чебоксары полностью контролировали ход матча, подкрепив свои намерения выиграть голом Виталия Реппеля ещё в первом тайме. Ульяновцы практически не переходили центр поля и совсем не угрожали нашим воротам. И когда казалось, что победа уже у нас в "кармане", защитник чебоксарцев допустил роковую ошибку, выведя нападающего соперника один на один на свои ворота. Нападающий соперника воспользовался ошибкой и сравнял счёт. Пропущенный гол так угнетающе подействовал на чебоксарцев, что они буквально с финальным свистком пропустили контратаку соперника, а "злой гений" наших команд Юрий Чижиков принес победу ульяновцам - 2:1, окончательно похоронив наши надежды на полуфинал.

Последнюю игру группового этапа с липецким металлургами наши ветераны провели более собранно и наконец-то добились победы со счётом 1:0 (Гарник Аваляна). Она позволила занять лишь 3 место в группе и довольствоваться стыковой игрой за итоговые 5-6 места на турнире.

Соперником чебоксарцев стали ещё одни наши старые знакомые - тольяттинская "Лада". Игра прошла с заметным игровым преимуществом чебоксарцев, но в который раз их подвела слабая реализация голевых моментов. Редкая вылазка автозаводцев к нашим воротам в первом тайме закончилась голом в исполнении Равиля Валиева. Во втором тайме за счёт точного добивание чебоксарцам удалось сравнять счёт и перевести выявление победителя противостояния в серию послематчевых пенальти. Здесь себя в полной красе проявил голкипер чебоксарцев Александр Приходько, отразив 3 пенальти от тольятинцев. А вот наши голеадоры не подвели, трижды отличившись с 9-метровой отметки (Валерий Свиридов, Гарник Авалян, Александр Матвеев). Таким образом, немного потрепав нервы своим почитателям, команда "С.С С.Р" склонила в свою пользу поединок с тольятинцами и заняла итоговое 5 место на турнире при 10 участниках.

В целом такой результат стоит признать удовлетворительным, учитывая, с какими кадровыми проблемами накануне турнира пришлось столкнуться чебоксарцам. Влившиеся в состав команды "С.С.С.Р" футболисты (Михаил Александров, Гарник Авалян, Виталий Реппель, Валерий Свиридов) очень старались и принесли немало пользы, но до полной сыгранности с новыми партнёрами было очень далеко, ввиду чего явно хромала реализация голевых моментов. Ну, а победителем V финального турнира Первенства России по футболу среди ветеранов в возрастной категории " 50+", как и ожидалось, стал ступинский "Русь", переигравший в финале таганрогское "Торпедо" со счётом 1:0 . "Золотой" гол на счету Карапета Микаэляна.

Не остались Чебоксары и без индивидуального приза - лучшим нападающим турнира был признан Гарник Авалян, хотя у него были очень достойные конкуренты из команд-призеров турнира.

СССР Чебоксары на финальном турнире в Сочи 2019 год

Состав команды "С.С.С.Р": вратарь - Александр Приходько, полевые игроки - Гарник Авалян,  Михаил Александров, Василий Антонов, Николай Волков, Дмитрий Володарский (капитан), Сергей Дмитриев, Александр Матвеев, Владимир Мочалов, Виталий Реппель, Валерий Свиридов, Игорь Сидоров, Сергей Хафизов

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