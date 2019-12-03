Бронза - наш предел

В минувшие выходные в БУ ЧР "Спортивная школа олимпийского резерва № 7 имени Валерия Ярды", именуемом в простонародье как Центр маунтинбайка, прошел XX Межрегиональный турнир по мини-футболу среди ветеранов памяти мастера спорта России, полковника Петра Ивановича Валькевича, погибшего в Чеченской Республике при выполнении своего служебного долга. Впервые турнир прошел в двух возрастных категориях (45+ и 55+) с участием 12 ветеранских коллективов из Москвы, Республик Марий Эл, Татарстан и Чувашии, Ивановской, Кировской, Нижегородской и Ульяновской областей.

В возрастной категории ветеранов старше 45 лет соревновались 6 команд, поделенных на две группы. На предварительном этапе были зафиксированы следующие результаты:

Группа А

"ВНИИЭФ" (Саров Нижегородская обл.) - "Крылья" (Чебоксары) - 3:3.

"Регион 16" (Елабуга Республика Татарстан) - "ВНИИЭФ" - 4:2

"Крылья" - "Регион 16" - 0:1.

Группа Б

"Волга-ТАВ" - "Симбирск" (Ульяновск) - 1:3.

"Симбирск" - "Маяк" (Киров) - 2:3.

"Маяк" - "Волга-ТАВ" - 3:3.

На финальном этапе состоялись стыковые игры, которые принесли следующие результаты:

За 5-6 места

"Волга-ТАВ" - "ВНИИЭФ" - 2:0.

Полуфиналы

"Регион 16" - "Симбирск" - 1:2.

"Маяк" - "Крылья" - 3:1.

За 3-4 места

"Крылья" - "Елабуга" - 5:4.

Финал

"Маяк" - "Симбирск" - 2:4.

Итоговое положение команд в категории ветеранов 45+:

1. "Симбирск".

2. "Маяк".

3. "Крылья".

4. "Регион 16".

5. "Волга-ТАВ".

6. "ВНИИЭФ".

По итогам турнира были названы лучшие игроки:

Вратарь - Эдуард Ченакаев ("Регион 16").

Защитник - Юрий Евлампьев ("Волга-ТАВ"),

Нападающий - Олег Алексеев ("Крылья").

Бомбардир - Михаил Тюфяков ("Маяк") - 7 мячей.

Игрок - Ринат Аитов ("Симбирск").

Самый возрастной игрок - Андрей Полищук ("ВНИИЭФ") - 56 лет.

Подводя итоги турнира, следует отметить, что он прошел в очень упорной борьбе. Достаточно сказать, что за 2 игровых дня не было зафиксировано ни одного крупного счета, то есть победы одной из команд с разностью в 3 и более мяча. Прошлогодние финалисты - "Волга-ТАВ" и "ВНИИЭФ" - довольствовались лишь 5 и 6 местом соответственно. Прошлогодний бронзовый призер кировский "Маяк" сделал шаг вперед, на этот раз заняв вторую строчку. "Регион 16" остался на той же четвертой позиции. Зато неожиданно выстрелил дебютант турнира ульяновский "Симбирск". И если на предварительном этапе его игра не вселяла оптимизма, то в решающих поединках ульяновцы заметно прибавили и последовательно обыграли старожилов турнира - елабужский "Регион 16" и кировский "Маяк". Заметный вклад в успех команды внес ее капитан Ринат Аитов, по праву признанный лучшим игроком турнира среди ветеранов старше 45 лет.

А вот в возрастной категории ветеранов 55+ упорной борьбы не получилось. Московский "Локомотив" ни на йотту не дал усомниться в своем превосходстве, обыграв всех своих соперников по турниру, что совершенно не удивительно, так как в его составе выступали такие известные в прошлом мастера кожаного мяча как Гарник Авалян, Виталий Бугай, Вячеслав Латуха, Андрей Груздев. Стоит заметить, что Андрей Груздев уже в далеком 1986 году в течение сезона защищал цвета чебоксарской "Стали" во II лиге чемпионата СССР по футболу. Ворота железнодорожников на этом турнире защищал известный в нашей республике голкипер Андрей Кочанов.

Приятной неожиданностью стало выступление на турнире чебоксарской команды "Союз" (руководитель - Николай Платонов). Невзирая на авторитеты, она оказала в полуфинале достойное сопротивление йошкар-олинской "Дружбе", уступив ей только в серии послематчевых со счетом 2:3 (после ничьей 3:3 в основное время). А вот другой чебоксарский коллектив "Волга", считавшийся одним из фаворитов турнира, своей игрой всех разочаровал. И если поражение от соседей из Марий Эл со счетом 1:5 еще можно объяснить стартовым волнением, то аналогичный результат с ульяновским "Динамо" иначе как фиаско не назовешь. Ведя еще за 5 минут до конца матча 2:0, волжане умудрились пропустить три мяча подряд и не вышли из группы, что не позволило в дальнейшем бороться за призовые места.

Технические результаты матчей:

Группа А:

"Союз" (Чебоксары) - "Текстильный край (Ивановская область) - 0:0.

"Локомотив" (Москва) - "Союз" - 5:1.

"Текстильный край" - "Локомотив" - 0:8.

Группа В:

"Волга" (Чебоксары) - "Дружба" (Йошкар-Ола) - 1:5.

"Дружба" - "Динамо" (Ульяновск) - 2:2.

"Динамо" - "Волга" - 3:2.

Стыковые игры:

За 5-6 места:

"Волга" - "Текстильный край" - 5:1.

Полуфиналы:

"Локомотив" - "Динамо" - 3:2.

"Дружба" - "Союз" - 3:3, по пенальти 3:2.

За 3-4 места:

"Динамо" - "Союз" - 3:1.

Финал:

"Локомотив" - "Дружба" - 3:2.

Итоговое положение команд в категории ветеранов 55+:

1. "Локомотив".

2. "Дружба".

3. "Динамо".

4. "Союз".

5. "Волга".

6. "Текстильный край".

По итогам турнира были названы лучшие игроки:

Вратарь - Андоей Кулишов ("Дружба").

Защитник - Валерий Якимов ("Волга").

Нападающий - Владимир Казаков ("Динамо").

Бомбардир - Гарник Авалян ("Локомотив") - 8 мячей.

Игрок - Виталий Бугай ("Локомотив").

Самый возрастной игрок - Геннадий Сироткин ("Текстильный край") - 65 лет.

Также дополнительно были установлены призы зрительских симпатий и лучшему арбитру, обладателями которых стали Василий Антонов из чебоксарской "Волги" и Сергей Верхунов соответственно.