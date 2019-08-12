Памяти А. И. Червякова - 2019

В ближайшие выходные в Чебоксарах пройдет III традиционный турнир среди ветеранов памяти заслуженного работника промышленности Чувашской Республики Александра Ивановича Червякова. Напомним, что победителем I турнира в 2017 году стали ветераны новочебоксарской "Зари", обыгравшие в финале "С.С.С.Р.". В прошлом году победу в серии послематчевых пенальти праздновали футболисты кировского "Маяка".
Состав участников и расписание III Межрегионального турнира по футболу среди ветеранов 48+ памяти А.И.Червякова.
17-18 августа 2019 года. Чебоксары. Стадион "Труд" (Лакреевский парк).
|Группа А (поле №1):
|Группа В (поле №2):
|1. "С.С.С.Р" (Чебоксары)
|1. "Маяк" (Киров)
|2. "Сталь" (Чебоксары)
|2. "Крылья" (Чебоксары)
|3. "ВНИИЭФ" (Саров Нижегородская обл.)
|3. "Текстильщик" (Иваново)
Расписание игр турнира
17 августа 2019 года
|Группа "А"
|Группа "В"
|15-00. "С.С.С.Р" - "ВНИИЭФ"
|15-00. "Крылья" - "Текстильщик"
|15-50. "ВНИИЭФ" - "Сталь"
|15-50. "Текстильщик" - "Маяк"
|16-40. "Сталь" - "С.С.С.Р"
|16-40. "Маяк" - "Крылья"
18 августа 2019 года
10-00. Полуфиналы (А1 - В2, А2 - В1)
10-50. Матч за 3-4 места, матч за 5-6 места
11-40. Финал
12-30. Награждение победителей и участников турнира, закрытие соревнований
14-00. Дружественный обед (кафе "Центр")