Памяти А. И. Червякова - 2019

В ближайшие выходные в Чебоксарах пройдет III традиционный турнир среди ветеранов памяти заслуженного работника промышленности Чувашской Республики Александра Ивановича Червякова. Напомним, что победителем I турнира в 2017 году стали ветераны новочебоксарской "Зари", обыгравшие в финале "С.С.С.Р.". В прошлом году победу в серии послематчевых пенальти праздновали футболисты кировского "Маяка".

Состав участников и расписание III Межрегионального турнира по футболу среди ветеранов 48+ памяти А.И.Червякова.

17-18 августа 2019 года. Чебоксары. Стадион "Труд" (Лакреевский парк).

Группа А (поле №1): Группа В (поле №2): 1. "С.С.С.Р" (Чебоксары) 1. "Маяк" (Киров) 2. "Сталь" (Чебоксары) 2. "Крылья" (Чебоксары) 3. "ВНИИЭФ" (Саров Нижегородская обл.) 3. "Текстильщик" (Иваново)

Расписание игр турнира

17 августа 2019 года

Группа "А" Группа "В" 15-00. "С.С.С.Р" - "ВНИИЭФ" 15-00. "Крылья" - "Текстильщик" 15-50. "ВНИИЭФ" - "Сталь" 15-50. "Текстильщик" - "Маяк" 16-40. "Сталь" - "С.С.С.Р" 16-40. "Маяк" - "Крылья"

18 августа 2019 года

10-00. Полуфиналы (А1 - В2, А2 - В1)

10-50. Матч за 3-4 места, матч за 5-6 места

11-40. Финал

12-30. Награждение победителей и участников турнира, закрытие соревнований

14-00. Дружественный обед (кафе "Центр")