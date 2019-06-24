Памяти А. И. Червякова - 2019. Итоги

Похоже, что чебоксарская "С.С.С.Р." хочет собрать все трофеи в ветеранском футболе. Турнир в Чебоксарах среди ветеранов 48+ не стал исключением. Команда буквально не заметила своих оппонентов в полуфинале, а затем и в финале турнира. Забив по 3 мяча в каждом из решающих матчей, команда "С.С.С.Р." уверенно завоевывает Кубок III Межрегионального турнира памяти А. И. Червякова.

Второй игровой день. Полуфиналы: С.С.С.Р - Крылья - 3:0, Маяк - ВНИИЭФ - 0:0, по пенальти - 2:4. За 5-6 места: Сталь - Текстильщик - 2:1. За 3-4 места: Маяк - Крылья - 1:1, по пенальти - 4:3. Финал: С.С.С.Р - ВНИИЭФ - 3:0.

"С.С.С.Р." Чебоксары - победитель III турнира памяти А.И. Червякова

Состав команды - победительницы lll Межрегионального турнира по футболу среди ветеранов 48+ памяти А.И. Червякова: вратари - Александр Приходько, Геннадий Прокопьев, полевые игроки - Василий Антонов, Анатолий Ашуев, Дмитрий Володарский (капитан), Юрий Евлампьев, Владимир Жандарский, Александр Матвеев, Владимир Мочалов, Эдуард Павлов, Андрей Субботин, Юрий Татаркин, Илья Черлаков, Валерий Якимов, руководитель команды - Владимир Михайлович Мочалов.

По итогам турнира определены лучшие игроки в следующих номинациях:

Лучший вратарь - Александр Приходько (С.С.С.Р)

Лучший защитник - Михаил Воробьев (Сталь)

Лучший полузащитник - Владимир Буторин (Маяк)

Лучший нападающий - Владимир Калашников (ВНИИЭФ)

Лучший бомбардир - Юрий Татаркин - 4 мяча (С.С.С.Р)

Лучший игрок турнира - Александр Матвеев (С.С.С.Р)

Самый техничный игрок - Сергей Грибов (Крылья)

Самый возрастной игрок - Виталий Самохвалов - 65 лет (Текстильщик).

Кроме того, Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики были учреждены 2 приза "За преданность футболу и здоровому образу жизни". Их обладателями стали Валерий Якимов (С.С.С.Р) и Андрей Мулюков (Сталь).