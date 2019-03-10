Памяти А. И. Червякова - 2019. День первый

Сегодня 17 августа на стадионе "Труд" в Чебоксарах прошел первый игровой день III Межрегионального турнира по футболу среди ветеранов 48 лет и старше памяти Заслуженного работника промышленности Чувашской Республики Червякова А.И. По итогам группового этапа в полуфинал вышли чебоксарские "С.С.С.Р" и "Крылья", а также "ВНИИЭФ" из Сарова и кировский "Маяк".

Группа А. С.С.С.Р - ВНИИЭФ - 1:0, ВНИИЭФ - Сталь - 3:1, Сталь - С.С.С.Р - 0:2. Группа В. Крылья - Текстильщик - 2:0, Текстильщик - Маяк - 2:4, Маяк - Крылья - 3:0

Турнирная таблица

Таким образом, завтра в 10:00 в полуфиналах встретятся "С.С.С.Р" - "Крылья" и "Маяк" - "ВНИИЭФ", а в 10:50 пятое место разыграют чебоксарская "Сталь" и ивановский "Текстильщик".