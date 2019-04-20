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Copa De Europa De Futsal Veteranos 50+


Три представителя Чувашии стали обладателями бронзовых медалей Кубка Европы по футзалу среди ветеранов 50+, проходившем в испанском Ллорет-де-Мар в период с 18 по 22 сентября 2019 года.

Ллорет-де-Мар на карте

Дмитрий Володарский, Александр Матвеев и Юрий Михайлов отправились на Кубок Европы в Каталонию в составе саратовской команды "Грант". На групповом этапе саратовцы уверенно переиграли испанскую "Каталонию" - 7:2 (Володарский -2) и чешскую "Прагу" - 4:2. В четвертьфинале "Грант" в сверхрезультативном матче одолел минский "Метрострой" - 8:5 (Володарский - 1). Но на этом победная серия саратовцев закончилась. В полуфинале они без шансов уступили своим соотечественникам из Москвы ("Интер") - 0:5. Но проиграли саратовцы, как оказалось, будущим победителям турнира, которые в финале одолели тюменский "Урай" со счетом 2:0. Матч за 3 место не проводился, а это означало, что неудачники полуфиналов автоматически становились бронзовыми призерами Кубка Европы по футзалу среди ветеранов 50+.

Грант Саратов на Кубке Европы по футзалу 2019 года

"Грант" Саратов: вратарь - Юрий Михайлов (Чувашия), полевые игроки - Дмитрий Варданян, Дмитрий Володарский (Чувашия), Александр Григорьев (капитан), Андрей Логинов, Павел Максимов, Александр Матвеев (Чувашия), Евгений Смоляной, Дмитрий Спирин, Андрей Чернопятов. Тренер - Владимир Сергеевич Никитин.

Трио из Чувашии на Кубке Европы по футзалу 2019 года

 

Дмитрий Володарский - бронзовый призер Кубка Европы по футзалу 2019 года
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