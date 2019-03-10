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Фортуна изменчива


После двух побед на групповом этапе, ветераны "С.С.С.Р." обеспечили себе выход в полуфинал, соперником в котором стала косовская команда "Карабаши". Матч для чувашской команды складывался непросто. Проигрывая после первой половины 0:1, чебоксарцы смогли отыграться во втором тайме (гол на счету Виталия Краснова, фото) и перевести вопрос о победителе в серию послематчевых пенальти.

В футбольной лотерее точнее оказались футболисты "С.С.С.Р." - 4:2. Авторами голов в серии послематчевых пенальти стали: Олег Егоров, Дмитрий Володарский, Николай Павлов и Василий Антонов. В финале чувашской команде предстояло сыграть с победителем второго полуфинала - турецким "Каракалом".

СССР побеждает в полуфинале турнира в Анталии
Виталий Краснов автор гола СССР в полуфинале
Автор гола Виталий Краснов
СССР Чебоксары в полуфинале

Финал "Весеннего турнира по футболу среди ветеранов старше 50 лет памяти Кемаля Ататюрка", как и ожидалось, выдался очень напряженным. Ни "С.С.С.Р.", ни "Каракал" не смогли в основное время распечатать ворота соперника и судьбу победителя турнира должны были определить послематчевые пенальти. К сожалению, на этот раз удача была на стороне турецкой команды. Единственный промах наших футболистов с "точки" стал фатальным и "С.С.С.Р.", не проиграв ни одного матча, стал серебрянным призером турнира в Анталии с чем мы их и поздравляем!

СССР Чебоксары серебряный призер турнира в Анталии
СССР Чебоксары и Каракал Турция фото
Кубок весеннего турнира памяти Ататюрка
Дмитрий Володарский и директор оргкомитета турнира в Анталии Халук Сарикси

Выражаем благодарность Дмитрию Володарскому за предоставленные материалы

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