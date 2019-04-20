"С.С.С.Р" успешно завершает групповой этап

После победы в первом туре над "Измир-Туна" на "Весеннем турнире имени Кемаля Ататюрка в Анталии" ветераны чебоксарской "С.С.С.Р" обыграли и другую турецкую команду - "Мерсин-Каракайл". Как и в первом матче на турнире наши вновь сделали хороший задел в первом тайме, что в итоге и позволило довести матч до победы. Пропущенный гол во втором тайме лишь подсластил горечь поражения местной команды, но никак не повлиял на итоговый результат поединка. Победа 2:1 позволила "С.С.С.Р" выйти в полуфинал международного турнира, где их соперником станет "Карабаши" (республика Косово). В другом полуфинале встретятся турецкие "Хамди Бэй" и "Картал".