"Мини-футбол - в школу". Юноши 2007-2008 г.р. Итоги республиканского этапа

Чебоксарская СОШ №61, уже победившая в турнире среди юношей 2001-2002 г.р., добавила в свою копилку еще и победу в младшей возрастной группе (2007-2008 г.р.). В финале чебоксарцы обыграли ибресинцев, а в матче за 3 место сильнее были школьники Ядринской СОШ №3. Лучшим игроком турнира признан Шахмайкин Александр (СОШ №61)

Таким образом, по итогам четырех игровых дней в ФСК "Присурье" определилась группа команд, которая поедет на III этап всероссийского проекта "Мини-футбол - в школу" от Чувашии. Ими стали победители в своих возрастных группах, а именно:

Победитель II этапа 2001-2002 г.р. - СОШ №61 Чебоксары

Победитель II этапа 2003-2004 г.р. - Вурнарская СОШ №2

Победитель II этапа 2005-2006 г.р. - Янтиковская СОШ

Победитель II этапа 2007-2008 г.р. - СОШ №61 Чебоксары