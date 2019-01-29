"Мини-футбол - в школу". Юноши 2003-2004 г.р. Итоги республиканского этапа

28 января в спортзале в ФСК "Присурье" города Ядрин определился еще один участник III этапа всероссийского проекта "Мини-футбол - в школу" от Чувашии в средней возрастной группе. Вурнарская СОШ №2, обыграв в финале Цивильскую СОШ №2, завоевала право выступить на финальном турнире команд Приволжского Федерального округа среди юношей 2003-2004 г.р., который состоится в Нижегородской области в период с 17 по 28 февраля. Третье место у хозяев - СОШ №3 г. Ядрин.