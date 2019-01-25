"Мини-футбол - в школу". Юноши 2001-2002 г.р. Итоги республиканского этапа

По результатам игр в старшей возрастной группе республиканского II этапа всероссийского проекта "Мини-футбол - в школу" среди юношей 2001-2002 г.р. определился победитель. Им стал коллектив средней образовательной школы №61 из Чебоксар (преподаватель - Лесин С.Н.). В финальном матче они обыграли сверстников из Вурнарской СОШ №2. Третье место у учащихся Гимназии №1 из Чебоксар. Победитель республиканского этапа примет участие в III этапе (федеральные финалы), который пройдет в Московской области с 11 по 16 марта.