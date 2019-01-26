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"Мини-футбол - в школу". Юноши 2005-2006 г.р. Итоги республиканского этапа

Мало кто ожидал, что победителем зонального II этапа всероссийского проекта "Мини-футбол - в школу" среди юношей 2005-2006 г.р. станет команда, представляющая населенный пункт с численностью населения чуть более 3000 человек. Ребята Янтиковской СОШ блестяще прошли весь турнир и смогли опередить своих сверстников из Мариинского Посада и Чебоксар, занявших второе и третье место соответственно. Теперь, янтиковцы примут участие в III этапе проекта, который пройдет в Московской области с 25 февраля по 2 марта.

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  • Дата: 26-01-2019 |

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