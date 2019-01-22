"Мини-футбол - в школу" - 2019. Расписание игр
24 января в ФСК "Присурье" города Ядрин стартует II этап Республиканского этапа всероссийского конкурса "Мини-футбол - в школу". Даты проведения соревнований по возрастным группам:
2001-2002 г.р. - 24 января 2019 г.
2005-2006 г.р. - 25 января 2019 г.
2003-2004 г.р. - 28 января 2019 г.
2007-2008 г.р. - 29 января 2019 г.
Начало соревнований 10:00.
Участники соревнований обязаны подтвердить свое прибытие на соревнование главному судье соревнований Алексееву Игорю Робертовичу по тел. +79674700909
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- Дата: 22-01-2019
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