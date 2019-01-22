"Мини-футбол - в школу" - 2019. Расписание игр

24 января в ФСК "Присурье" города Ядрин стартует II этап Республиканского этапа всероссийского конкурса "Мини-футбол - в школу". Даты проведения соревнований по возрастным группам:

2001-2002 г.р. - 24 января 2019 г.

2005-2006 г.р. - 25 января 2019 г.

2003-2004 г.р. - 28 января 2019 г.

2007-2008 г.р. - 29 января 2019 г.

Начало соревнований 10:00.

Участники соревнований обязаны подтвердить свое прибытие на соревнование главному судье соревнований Алексееву Игорю Робертовичу по тел. +79674700909