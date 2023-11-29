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Футбольные мамы отметили День матери на спортивной площадке

26 ноября в спортивном зале средней образовательной школы №65 прошел футбольный турнир для мам, посвященный Дню матери. В нашей стране этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября. Именно в этот день мамы нашей республики собрались для того, чтобы весело и задорно отметить свой праздник в кругу таких же «помешанных» на футболе хранительниц очага. Всего таковых набралось свыше 50 человек.

региональный турнир проекта Моя мама футболист

Напомним для тех, кто еще не знает про футбольное движение мам, что уже более 3 месяцев в Чувашской республике при поддержке Минэкономразвития Чувашии и Фонда президентских грантов создан и реализуется проект «Моя мама - футболист!», который направлен на вовлечение мам в здоровый образ жизни.
За время существования проекта мамы уже успели получить определенные знания и навыки, позволяющие соревноваться в турнире среди таких же начинающих, как и они сами. Основным условием для участия было наличие у игрока собственных детей.

минэкономразвития лого

Шесть часов невероятных эмоций и бескомпромиссной борьбы прошли незаметно. Радость от голов, слезы от поражений, нешуточный азарт в каждом игровом эпизоде дали мощный эмоциональный выплеск для мамочек, привыкших к тому, что работа, семья, дети, школа, уроки, детский сад и кружки — это предел того, что может испытать мама в повседневной жизни. Спортивный результат в такой атмосфере уходил на второй план.

Но силы у неподготовленных спортсменов не безграничны. Во время игр водный баланс играющих футболисток помогал восполнить питьевой партнер турнира – компания «АкваЯр», специализирующаяся на сервисе доставки артезианской воды высшей категории.

партнер турнира кубок футбольных мам акваяр

Футбол – футболом, а обед по распорядку!) Голодными наши мамы тоже не остались. «Додо Пицца» - сеть пиццерий №1 в России любезно согласились стать партнером на этом мероприятии и накормили наших дорогих участниц вкусной пиццей.

додо пицца партнер футбольного турнира мам

Что касается футбольной составляющей, то из 6 команд в финальный матч за «Кубок футбольных мам» пробились команда микрорайона Новый Город – «Welltown moms» и команда, составленная из мам юных футболистов одной из детских футбольных школ – «Moms team». Основное время матча победителя не выявило (2:2), а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались «Moms team».

Moms team футбольные мамы

На торжественном закрытии руководитель проекта «Моя мама - футболист!» Роман Кожатов поблагодарил представительниц прекрасного пола за участие, а взамен получил от уставших, но довольных мам огромную порцию оваций и пожеланий удачи такому крутому, не имеющему аналогов в нашей республике проекту!

Фотоальбом - https://vk.com/album-221928546_301326060

Ролик о турнире - https://vk.com/public221928546?z=video-221928546_456239045%2Fvideos-221928546%2Fpl_-221928546_-2

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