Футбольные мамы отметили День матери на спортивной площадке

26 ноября в спортивном зале средней образовательной школы №65 прошел футбольный турнир для мам, посвященный Дню матери. В нашей стране этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября. Именно в этот день мамы нашей республики собрались для того, чтобы весело и задорно отметить свой праздник в кругу таких же «помешанных» на футболе хранительниц очага. Всего таковых набралось свыше 50 человек.

Напомним для тех, кто еще не знает про футбольное движение мам, что уже более 3 месяцев в Чувашской республике при поддержке Минэкономразвития Чувашии и Фонда президентских грантов создан и реализуется проект «Моя мама - футболист!», который направлен на вовлечение мам в здоровый образ жизни.

За время существования проекта мамы уже успели получить определенные знания и навыки, позволяющие соревноваться в турнире среди таких же начинающих, как и они сами. Основным условием для участия было наличие у игрока собственных детей.

Шесть часов невероятных эмоций и бескомпромиссной борьбы прошли незаметно. Радость от голов, слезы от поражений, нешуточный азарт в каждом игровом эпизоде дали мощный эмоциональный выплеск для мамочек, привыкших к тому, что работа, семья, дети, школа, уроки, детский сад и кружки — это предел того, что может испытать мама в повседневной жизни. Спортивный результат в такой атмосфере уходил на второй план.

Но силы у неподготовленных спортсменов не безграничны. Во время игр водный баланс играющих футболисток помогал восполнить питьевой партнер турнира – компания «АкваЯр», специализирующаяся на сервисе доставки артезианской воды высшей категории.

Футбол – футболом, а обед по распорядку!) Голодными наши мамы тоже не остались. «Додо Пицца» - сеть пиццерий №1 в России любезно согласились стать партнером на этом мероприятии и накормили наших дорогих участниц вкусной пиццей.

Что касается футбольной составляющей, то из 6 команд в финальный матч за «Кубок футбольных мам» пробились команда микрорайона Новый Город – «Welltown moms» и команда, составленная из мам юных футболистов одной из детских футбольных школ – «Moms team». Основное время матча победителя не выявило (2:2), а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались «Moms team».

На торжественном закрытии руководитель проекта «Моя мама - футболист!» Роман Кожатов поблагодарил представительниц прекрасного пола за участие, а взамен получил от уставших, но довольных мам огромную порцию оваций и пожеланий удачи такому крутому, не имеющему аналогов в нашей республике проекту!

Фотоальбом - https://vk.com/album-221928546_301326060

Ролик о турнире - https://vk.com/public221928546?z=video-221928546_456239045%2Fvideos-221928546%2Fpl_-221928546_-2