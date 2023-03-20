Мамы провели свой весенний турнир

Спустя 3 месяца после проведения первого футбольного турнира для мам в Чувашии, СОШ №65 гостеприимно распахнула двери своего спортзала для новых соревнований представительниц прекрасного пола, приуроченных к международному женскому дню 8 марта!
На этот раз команд было уже 8! А желающих было и того больше. Но к сожалению, площадка спортзала не позволила принять больше участников, чем хотелось бы.
Организаторы в лице энтузиаста Оксаны Пахомовой, Федерации футбола Нового города и партнера турнира ИСКО-Ч постарались сделать для участников большой футбольный праздник и им это удалось. Подарки и награды каждому игроку, фотосессия от крутого фотографа, эмоции и переживания - что еще нужно для того, чтобы праздник состоялся?!
На приглашение принять участие, почти не раздумывая, откликнулись 8 женских коллективов: "СБЕР мамы", "Волжанка-Восток", "Spartak red", "Гимназия №5", "Moms team Legion", две команды "Welltown moms" и "Аль" из села Янтиково.
Открытие турнира началось танцевальной программы коллектива "Голден Флеш" и приветственного слова организатора турнира Пахомовой Оксаны Анатольевны. Совсем недавно Оксана стала победителем всероссийского конкурса «Миссис футбольная мама 2022-2023», а ее проект занял 1-е место в номинации «Лучший проект для женщин» конкурса «Россия — футбольная страна!».
После торжественной части стартовала и спортивная составляющая мероприятия. Восемь команд были разделены на 2 группы по 4 команды в каждой. С результатами игр можно ознакомиться из таблицы ниже.
Турнирная таблица "Футбол для мамы - 2023. Весна"
|М
|
Группа А
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|MOMS TEAM LEGION
|0:0
|2:0
|0:0
|1
|2
|0
|2-0
|5
|2
|WELLTOWN MOMS BLACK
|0:0
|2:1
|0:0
|3
|1
|1
|2-1
|5
|3
|СБЕР МАМЫ
|0:2
|1:2
|2:0
|1
|0
|2
|3-4
|3
|4
|АЛЬ
|0:0
|0:0
|0:2
|0
|2
|1
|0-2
|2
|М
|
Группа В
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|ВОЛЖАНКА-ВОСТОК
|3:1
|3:1
|2:0
|3
|0
|0
|8-2
|9
|2
|SPARTAK red
|1:3
|0:0
|3:1
|1
|1
|1
|4-4
|4
|3
|WELLTOWN MOMS ROSE
|1:3
|0:0
|0:0
|0
|2
|1
|1-3
|2
|4
|ГИМНАЗИЯ №5
|0:2
|1:3
|0:0
|0
|1
|2
|1-5
|1
|За 7 место
|АЛЬ
|ГИМНАЗИЯ №5
|3:1
|За 5 место
|СБЕР МАМЫ
|WELLTOWN MOMS ROSE
|2:0
|Полуфиналы
|ВОЛЖАНКА-ВОСТОК
|WELLTOWN MOMS BLACK
|1:0
|SPARTAK red
|MOMS TEAM LEGION
|0:1
|За 3 место
|WELLTOWN MOMS BLACK
|SPARTAK red
|2:0
|Финал
|ВОЛЖАНКА-ВОСТОК
|MOMS TEAM LEGION
|1:0
Помимо наград и призов за спортивные достижения, организаторы приготовили еще один сюрприз участницам турнира. Восемь номинаций организаторов нашли своих обладательниц на итоговом награждении.
Победители в номинациях
1. Миссис турнира «ФУТБОЛ ДЛЯ МАМЫ-2023» - Лукошкова Аделина, "Волжанка-Восток"
2. Миссис зрительских симпатий «ФУТБОЛ ДЛЯ МАМЫ-2023» Алексеева Дарья, "Мom’s team Legion"
3. Самая ловкая мама - Кириллова Людмила, "Аль"
4. Самая очаровательная мама - Трофимова Алевтина, "СБЕР мамы"
5. Самая спортивная мама - Николаева Людмила, "Welltown moms rose"
6. Самая меткая мама - Алексеева Олеся, "Welltown moms black"
7. Самая энергичная мама - Басырова Лилия, "Гимназия №5"
8. Самая лучезарная мама - Яковлева Алена, "Spartak red"