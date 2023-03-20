Мамы провели свой весенний турнир

Спустя 3 месяца после проведения первого футбольного турнира для мам в Чувашии, СОШ №65 гостеприимно распахнула двери своего спортзала для новых соревнований представительниц прекрасного пола, приуроченных к международному женскому дню 8 марта!

На этот раз команд было уже 8! А желающих было и того больше. Но к сожалению, площадка спортзала не позволила принять больше участников, чем хотелось бы.

Организаторы в лице энтузиаста Оксаны Пахомовой, Федерации футбола Нового города и партнера турнира ИСКО-Ч постарались сделать для участников большой футбольный праздник и им это удалось. Подарки и награды каждому игроку, фотосессия от крутого фотографа, эмоции и переживания - что еще нужно для того, чтобы праздник состоялся?!

На приглашение принять участие, почти не раздумывая, откликнулись 8 женских коллективов: "СБЕР мамы", "Волжанка-Восток", "Spartak red", "Гимназия №5", "Moms team Legion", две команды "Welltown moms" и "Аль" из села Янтиково.

Открытие турнира началось танцевальной программы коллектива "Голден Флеш" и приветственного слова организатора турнира Пахомовой Оксаны Анатольевны. Совсем недавно Оксана стала победителем всероссийского конкурса «Миссис футбольная мама 2022-2023», а ее проект занял 1-е место в номинации «Лучший проект для женщин» конкурса «Россия — футбольная страна!».

После торжественной части стартовала и спортивная составляющая мероприятия. Восемь команд были разделены на 2 группы по 4 команды в каждой. С результатами игр можно ознакомиться из таблицы ниже.

Турнирная таблица "Футбол для мамы - 2023. Весна"

М Группа А 1 2 3 4 В Н П РМ Оч 1 MOMS TEAM LEGION 0:0 2:0 0:0 1 2 0 2-0 5 2 WELLTOWN MOMS BLACK 0:0 2:1 0:0 3 1 1 2-1 5 3 СБЕР МАМЫ 0:2 1:2 2:0 1 0 2 3-4 3 4 АЛЬ 0:0 0:0 0:2 0 2 1 0-2 2

М Группа В 1 2 3 4 В Н П РМ Оч 1 ВОЛЖАНКА-ВОСТОК 3:1 3:1 2:0 3 0 0 8-2 9 2 SPARTAK red 1:3 0:0 3:1 1 1 1 4-4 4 3 WELLTOWN MOMS ROSE 1:3 0:0 0:0 0 2 1 1-3 2 4 ГИМНАЗИЯ №5 0:2 1:3 0:0 0 1 2 1-5 1

За 7 место АЛЬ ГИМНАЗИЯ №5 3:1

За 5 место СБЕР МАМЫ WELLTOWN MOMS ROSE 2:0

Полуфиналы

ВОЛЖАНКА-ВОСТОК WELLTOWN MOMS BLACK 1:0 SPARTAK red MOMS TEAM LEGION 0:1

За 3 место WELLTOWN MOMS BLACK SPARTAK red 2:0

Финал ВОЛЖАНКА-ВОСТОК MOMS TEAM LEGION 1:0

Помимо наград и призов за спортивные достижения, организаторы приготовили еще один сюрприз участницам турнира. Восемь номинаций организаторов нашли своих обладательниц на итоговом награждении.

Победители в номинациях

1. Миссис турнира «ФУТБОЛ ДЛЯ МАМЫ-2023» - Лукошкова Аделина, "Волжанка-Восток"

2. Миссис зрительских симпатий «ФУТБОЛ ДЛЯ МАМЫ-2023» Алексеева Дарья, "Мom’s team Legion"

3. Самая ловкая мама - Кириллова Людмила, "Аль"

4. Самая очаровательная мама - Трофимова Алевтина, "СБЕР мамы"

5. Самая спортивная мама - Николаева Людмила, "Welltown moms rose"

6. Самая меткая мама - Алексеева Олеся, "Welltown moms black"

7. Самая энергичная мама - Басырова Лилия, "Гимназия №5"

8. Самая лучезарная мама - Яковлева Алена, "Spartak red"