Мамы провели свой турнир

18 декабря в спортзале средней образовательной школы №65 состоялось необычное мероприятие - турнир по мини-футболу среди представительниц прекрасного пола - "Футбол для мамы". Организатором соревнования стала идейный вдохновитель местной команды мам микрорайона Новой город - Оксана Пахомова. Необходимую поддержку при проведении первого в истории Чувашии подобного турнира оказала Федерация футбола Нового города.

Кинув клич о проведении футбольного турнира для мам, организаторы не ожидали, что мероприятие соберет более полуста желающих выйти из зоны комфорта девушек, которые, преодолев стеснение и страх, вышли на площадку в составе своих футбольных команд.

Не хочется много писать о спортивной составляющей турнира, о схемах проведения и технических результатах. Ведь главное в таком турнире это эмоции от самого процесса, которых у участниц "Футбола для мамы" было с избытком.

Единственным коллективом, кто не понаслышке знаком с футболом была "Волжанка" во главе с Еленой Мазякиной. Бывшие футболистки самого известного женского футбольного клуба Чувашии доказали свое превосходство над остальными и показали мамам к чему можно и нужно стремиться.

Вторую строчку заняла местная команда "Welltown rose", сформированная около полугода назад из мам детей, занимающихся в футбольной школе микрорайона Новый Город - Welltown. Бронза - у Mom’s team.

Хочется отметить, что медали и призы от организаторов получили не только призеры, но и оставшиеся вне пъедестала команды - "Welltown black", ФСК "Аль" и "Спартак".

1 место - ВОЛЖАНКА г. Чебоксары

2 место - WELLTONW rose г. Чебоксары

3 место - MOMS TEAM г. Чебоксары

4 место - WELLTONW black г. Чебоксары

5 место - ФСК АЛЬ с. Янтиково

6 место - СПАРТАК г. Чебоксары

Также личной наградой были отмечены лучшие игроки в своих командах. Ими стали:

1. Судакова Инга (Волжанка-Восток)

2. Александрова Юля (Welltown rose)

3. Улбутова Инесса (Mom’s team)

4. Петрова Галина (Welltown black)

5. Потапова Мария (ФСК Аль)

6. Быкова Лариса (Спартак)

Турнирная таблица "Футбольные мамы - 2022"

М Группа А 1 2 3 В Н П РМ Оч 1 ВОЛЖАНКА г.Чебоксары 2:1 6:0 2 0 0 8-1 6 2 WELLTOWN BLACK г.Чебоксары 1:2 2:2 0 1 1 3-4 1 3 СПАРТАК г.Чебоксары 0:6 2:2 0 1 1 2-8 1

М Группа В 1 2 3 В Н П РМ Оч 1 WELLTOWN ROSE г.Чебоксары 0:0 2:1 1 1 0 2-1 4 2 MOMS TEAM г.Чебоксары 0:0 1:0 1 1 0 1-0 4 3 ФСК АЛЬ с.Янтиково 1:2 0:1 0 0 2 1-3 0

За 5-6 место.

Спартак - ФСК Аль - 2:3

Полуфиналы.

Волжанка-Восток - Moms team - 3:0

Welltown black - Welltown rose - 0:2

За 3 место.

Welltown black - Moms team - 1:1 (1:2 пен)

Финал.

Волжанка-Восток - Welltown rose - 2:0