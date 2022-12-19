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Мамы провели свой турнир

18 декабря в спортзале средней образовательной школы №65 состоялось необычное мероприятие - турнир по мини-футболу среди представительниц прекрасного пола - "Футбол для мамы". Организатором соревнования стала идейный вдохновитель местной команды мам микрорайона Новой город - Оксана Пахомова. Необходимую поддержку при проведении первого в истории Чувашии подобного турнира оказала Федерация футбола Нового города.

Кинув клич о проведении футбольного турнира для мам, организаторы не ожидали, что мероприятие соберет более полуста желающих выйти из зоны комфорта девушек, которые, преодолев стеснение и страх, вышли на площадку в составе своих футбольных команд.

Футбольные мамы в Чебоксарах

Не хочется много писать о спортивной составляющей турнира, о схемах проведения и технических результатах. Ведь главное в таком турнире это эмоции от самого процесса, которых у участниц "Футбола для мамы" было с избытком.

Футбольные мамы играют в футбол

Единственным коллективом, кто не понаслышке знаком с футболом была "Волжанка" во главе с Еленой Мазякиной. Бывшие футболистки самого известного женского футбольного клуба Чувашии доказали свое превосходство над остальными и показали мамам к чему можно и нужно стремиться.

Футбольные мамы из Волжанки побеждают в финале турнира футбольных мам

Вторую строчку заняла местная команда "Welltown rose", сформированная около полугода назад из мам детей, занимающихся в футбольной школе микрорайона Новый Город - Welltown. Бронза - у Mom’s team.

Welltown rose забивает Волжанке

Хочется отметить, что медали и призы от организаторов получили не только призеры, но и оставшиеся вне пъедестала команды - "Welltown black", ФСК "Аль" и "Спартак".

1 место - ВОЛЖАНКА г. Чебоксары

Волжанка занимает 1 место в турнире футбольных мам

2 место - WELLTONW rose г. Чебоксары

Welltown rose занимает 2 место в турнире футбольных мам

3 место - MOMS TEAM г. Чебоксары

Moms team занимает 3 место в турнире футбольных мам

4 место - WELLTONW black г. Чебоксары

Welltown black занимает 4 место в турнире футбольных мам

5 место - ФСК АЛЬ с. Янтиково

ФСК Аль занимает 5 место в турнире футбольных мам

6 место - СПАРТАК г. Чебоксары

Спартак занимает 6 место в турнире футбольных мам

Также личной наградой были отмечены лучшие игроки в своих командах. Ими стали:

1. Судакова Инга (Волжанка-Восток)
2. Александрова Юля (Welltown rose)
3. Улбутова Инесса (Mom’s team)
4. Петрова Галина (Welltown black)
5. Потапова Мария (ФСК Аль)
6. Быкова Лариса (Спартак)

Турнирная таблица "Футбольные мамы - 2022"

М

Группа А

 1 2 3 В Н П РМ Оч
1 ВОЛЖАНКА г.Чебоксары   2:1 6:0 2 0 0 8-1 6
2 WELLTOWN BLACK г.Чебоксары 1:2   2:2 0 1 1 3-4 1
3 СПАРТАК г.Чебоксары 0:6 2:2   0 1 1 2-8 1
М

Группа В

 1 2 3 В Н П РМ Оч
1 WELLTOWN ROSE г.Чебоксары   0:0 2:1 1 1 0 2-1 4
2 MOMS TEAM г.Чебоксары 0:0   1:0 1 1 0 1-0 4
3 ФСК АЛЬ с.Янтиково 1:2 0:1   0 0 2 1-3 0

За 5-6 место.
Спартак - ФСК Аль - 2:3

Полуфиналы.
Волжанка-Восток - Moms team - 3:0
Welltown black - Welltown rose - 0:2

За 3 место.
Welltown black - Moms team - 1:1 (1:2 пен)

Финал.
Волжанка-Восток - Welltown rose - 2:0

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