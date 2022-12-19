Мамы провели свой турнир

18 декабря в спортзале средней образовательной школы №65 состоялось необычное мероприятие - турнир по мини-футболу среди представительниц прекрасного пола - "Футбол для мамы". Организатором соревнования стала идейный вдохновитель местной команды мам микрорайона Новой город - Оксана Пахомова. Необходимую поддержку при проведении первого в истории Чувашии подобного турнира оказала Федерация футбола Нового города.
Кинув клич о проведении футбольного турнира для мам, организаторы не ожидали, что мероприятие соберет более полуста желающих выйти из зоны комфорта девушек, которые, преодолев стеснение и страх, вышли на площадку в составе своих футбольных команд.
Не хочется много писать о спортивной составляющей турнира, о схемах проведения и технических результатах. Ведь главное в таком турнире это эмоции от самого процесса, которых у участниц "Футбола для мамы" было с избытком.
Единственным коллективом, кто не понаслышке знаком с футболом была "Волжанка" во главе с Еленой Мазякиной. Бывшие футболистки самого известного женского футбольного клуба Чувашии доказали свое превосходство над остальными и показали мамам к чему можно и нужно стремиться.
Вторую строчку заняла местная команда "Welltown rose", сформированная около полугода назад из мам детей, занимающихся в футбольной школе микрорайона Новый Город - Welltown. Бронза - у Mom’s team.
Хочется отметить, что медали и призы от организаторов получили не только призеры, но и оставшиеся вне пъедестала команды - "Welltown black", ФСК "Аль" и "Спартак".
1 место - ВОЛЖАНКА г. Чебоксары
2 место - WELLTONW rose г. Чебоксары
3 место - MOMS TEAM г. Чебоксары
4 место - WELLTONW black г. Чебоксары
5 место - ФСК АЛЬ с. Янтиково
6 место - СПАРТАК г. Чебоксары
Также личной наградой были отмечены лучшие игроки в своих командах. Ими стали:
1. Судакова Инга (Волжанка-Восток)
2. Александрова Юля (Welltown rose)
3. Улбутова Инесса (Mom’s team)
4. Петрова Галина (Welltown black)
5. Потапова Мария (ФСК Аль)
6. Быкова Лариса (Спартак)
Турнирная таблица "Футбольные мамы - 2022"
|М
|
Группа А
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|ВОЛЖАНКА г.Чебоксары
|2:1
|6:0
|2
|0
|0
|8-1
|6
|2
|WELLTOWN BLACK г.Чебоксары
|1:2
|2:2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|3
|СПАРТАК г.Чебоксары
|0:6
|2:2
|0
|1
|1
|2-8
|1
|М
|
Группа В
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|WELLTOWN ROSE г.Чебоксары
|0:0
|2:1
|1
|1
|0
|2-1
|4
|2
|MOMS TEAM г.Чебоксары
|0:0
|1:0
|1
|1
|0
|1-0
|4
|3
|ФСК АЛЬ с.Янтиково
|1:2
|0:1
|0
|0
|2
|1-3
|0
За 5-6 место.
Спартак - ФСК Аль - 2:3
Полуфиналы.
Волжанка-Восток - Moms team - 3:0
Welltown black - Welltown rose - 0:2
За 3 место.
Welltown black - Moms team - 1:1 (1:2 пен)
Финал.
Волжанка-Восток - Welltown rose - 2:0