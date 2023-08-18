Проект "Моя мама - футболист!"

Все мы знаем, что футболом в нашей республике занимаются в основном представители мужской половины. Реже мы слышим про женский футбол. А вот, чтобы мамы ходили на тренировки и участвовали в соревнованиях и вовсе не укладывается в наших умах.

Теперь, все изменилось. Благодаря инициативе «Федерации футбола Калининского района «Новый город» появился проект, направленный на вовлечение мам в занятия футболом – «Моя мама – футболист!».

Роль матери в семье огромна, её сложно переоценить. Поэтому важно позаботиться не только о психо-эмоциональном состоянии мамы, но и о ее физическом состоянии. Они и готовят, и стирают, и водят детей на тренировки, а многие еще и работают. Это делает их одной из самых незадействованных в спорте аудиторий. «Отвлечь мам от повседневных дел и приобщить их к спорту» – так обозначил главную задачу руководитель проекта Роман Кожатов.

Тренировки уже начались. С первых же занятий стало понятно, что интерес у мам есть! Более десятка представительниц прекрасного пола каждый четверг собираются на стадионе СОШ №65, чтобы с пользой провести время.

Благодаря тому, что проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, услуги по аренде площадки, инвентаря и работы тренера обходятся для участниц абсолютно бесплатно.

Узнать расписание тренировок, прочитать новости о проекте, полюбоваться фотографиями с тренировок и соревнований можно в социальных сетях проекта.

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