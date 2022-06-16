Лига дошколят - 2022

С 2017 года в городе Чебоксары создан и продолжает успешно реализовываться уникальный проект - Футбольная лига дошколят. Шестой год подряд в столице Чувашской Республики проходит Первенство по мини-футболу среди детей дошкольного возраста.
За весь период с 2017 года было сыграно около 700 игр между командами чебоксарских детских садов.
В этом году охват турнира составил около 1500 дошколят из 114 дошкольных образовательных учреждений города Чебоксары.
Первенство проходило в три этапа:
На первом этапе на базах ДОУ прошли «Товарищеские матчи».
Во втором этапе приняли участие около 200 участников из 16 команд направления «Профи», которые профессионально занимались футболом в течение года:
- команда «Улёт» детского сада № 3,
- команда «Созвездие» детского сада № 7,
- команды «Чапаевец» детского сада № 17,
- команда «Азамат» детского сада № 112,
- команда «Спортики» детского сада № 126,
- команда «Молния» детского сада № 136,
- команда «Армата» детского сада № 166,
- команда «Ракета» детского сада № 183,
- команда «Калейдоскопик» детского сада № 184,
- команда «Молния» детского сада № 185,
- команда «Ракета» детского сада № 188,
- команда «Эрудит» детского сада № 200,
- команда «Патриот» детского сада № 201,
- команда «Метеор» детского сада № 201,
- команда «Красная Молния» детского сада № 203,
- команда «Патриоты» детского сада № 204.
На 3 заключительном этапе 15 июня на стадионе «Спартак» состоялся финал турнира, в котором сразились 4 сильнейшие команды. По итогам баталий итоговые места распределились следующим образом:
1 место – команда «Созвездие» детского сада № 7
2 место – команда «Чапаевец» детского сада № 17
3 место – команда «Красная молния» детского сада № 203
Номинация «За волю к победе» - команда «Эрудит» детского сада №200.
Отметим, что проект «Футбольная лига дошколят» в 2021 году признан победителем регионального этапа Всероссийского смотр-конкурса «Россия-футбольная страна» в номинации «Лидер в области развития массового футбола» среди 653 проектов.