Лига дошколят - 2022

С 2017 года в городе Чебоксары создан и продолжает успешно реализовываться уникальный проект - Футбольная лига дошколят. Шестой год подряд в столице Чувашской Республики проходит Первенство по мини-футболу среди детей дошкольного возраста.

За весь период с 2017 года было сыграно около 700 игр между командами чебоксарских детских садов.

В этом году охват турнира составил около 1500 дошколят из 114 дошкольных образовательных учреждений города Чебоксары.

Первенство проходило в три этапа:

На первом этапе на базах ДОУ прошли «Товарищеские матчи».

Во втором этапе приняли участие около 200 участников из 16 команд направления «Профи», которые профессионально занимались футболом в течение года:

команда «Улёт» детского сада № 3,

команда «Созвездие» детского сада № 7,

команды «Чапаевец» детского сада № 17,

команда «Азамат» детского сада № 112,

команда «Спортики» детского сада № 126,

команда «Молния» детского сада № 136,

команда «Армата» детского сада № 166,

команда «Ракета» детского сада № 183,

команда «Калейдоскопик» детского сада № 184,

команда «Молния» детского сада № 185,

команда «Ракета» детского сада № 188,

команда «Эрудит» детского сада № 200,

команда «Патриот» детского сада № 201,

команда «Метеор» детского сада № 201,

команда «Красная Молния» детского сада № 203,

команда «Патриоты» детского сада № 204.

На 3 заключительном этапе 15 июня на стадионе «Спартак» состоялся финал турнира, в котором сразились 4 сильнейшие команды. По итогам баталий итоговые места распределились следующим образом:

1 место – команда «Созвездие» детского сада № 7

2 место – команда «Чапаевец» детского сада № 17

3 место – команда «Красная молния» детского сада № 203

Номинация «За волю к победе» - команда «Эрудит» детского сада №200.

Отметим, что проект «Футбольная лига дошколят» в 2021 году признан победителем регионального этапа Всероссийского смотр-конкурса «Россия-футбольная страна» в номинации «Лидер в области развития массового футбола» среди 653 проектов.