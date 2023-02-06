Гимназия №5 побеждает в "Зимнем Кубке Спартака"

В воскресенье на стадионе "Спартак" состоялись финальные матчи "Зимнего Кубка Спартака 2022/23" по футболу для детей 2013 г.р.

По итогам регулярного чемпионата, который проходил в формате 6+1 в плей-офф вышли команды: "Велтаун" мкр. Новый Город, "Гимназия №5", СШ "Спартак" (все - Чебоксары) и "Химик-Август" п. Вурнары.

В первом полуфинале вурнарцы неожиданно для многих взяли верх над победителем регулярки "Велтауном" - 3:2. В параллельном матче "Гимназия №5" без особых трудностей переиграла красно-белых - 5:1.

В матче за 3 место победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти (основное время завершилось - 3:3). Крепче нервы оказались у велтауновцев, которые и стали бронзовыми призерами "Зимнего Кубка Спартака".

Финал также оказался очень упорным. Вплоть до последней минуты, казалось, что дело тоже идет к пенальти, но точный удар с дальней дистанции гимназиста Артема Афанасьева поставил точку в непростом противостоянии "Гимназии №5" и "Химик-Августа" - 3:2.

1 место - "Гимназия №5" г. Чебоксары

2 место - "Химик-Август" п. Вурнары 3 место - "Велтаун" мкр. Новый Город г. Чебоксары 4 место - СШ "Спартак" г. Чебоксары

По итогам соревнований организаторы отметили наградами наиболее отличившихся игроков турнира.

Лучший игрок финала - Афанасьев Артем (Гимназия №5)

Лучший вратарь - Пахомов Данила (Велтаун)

Лучший защитник - Лазарев Иван (Химик-Август)

Лучший нападающий - Карпов Вадим (Гимназия №5)