Мини-футбол - в школу. Итоги II этапа

В Чувашии завершился II этап всероссийского проекта для общеобразовательных школ "Мини-футбол - в школу" сезона 2022/23 гг. Это уже 18 сезон в истории мини-футбола России! В соревнованиях приняли участие школьники из числа девочек и мальчиков в четырех возрастных категориях: 2005-06 г.р., 2007-08 г.р., 2009-10 г.р. и 2011-12 г.р.

Итоговые результаты проекта "Мини-футбол - в школу" II этапа в Чувашской Республике

Мальчики 2005-06 г.р. (17 января 2023 г., с. Красные Четаи)

1 место - Лицей №18 г. Новочебоксарск

2 место - Ядринская СОШ

3 место - Урмаевская СОШ Комсомольского района

Мальчики 2007-08 г.р. (12 января 2023 г., с. Урмары)

1 место - Аликовская СОШ

2 место - Козловская СОШ №3

3 место - Урмарская СОШ

Мальчики 2009-10 г.р. (21 декабря 2022 г., г. Ядрин)

1 место - СОШ №61 г. Чебоксары

2 место - Янтиковская СОШ

3 место - Аликовская СОШ

Мальчики 2011-12 г.р. (20 декабря 2022 г., г. Ядрин)

1 место - Вурнарская СОШ №2 п. Вурнары

2 место - СОШ №61 г. Чебоксары

3 место - СОШ №3 г. Ядрин

Девочки 2005-06 г.р. (20 января 2023 г., г. Чебоксары)

1 место - Гимназия №1 г. Мариинский Посад

2 место - СОШ №61 г. Чебоксары

3 место - СОШ №2 г. Чебоксары

Девочки 2007-08 г.р. (19 января 2023 г., г. Чебоксары)

1 место - СОШ №61 г. Чебоксары

2 место - Гимназия №1 г. Чебоксары

3 место - Янтиковская СОШ

Девочки 2009-10 г.р. (20 января 2023 г., г. Чебоксары)

1 место - СОШ №65 г. Чебоксары

2 место - СОШ №61 г. Чебоксары

3 место - Гимназия №1 г. Мариинский Посад

Девочки 2011-12 г.р. (19 января 2023 г., г. Чебоксары)

1 место - СОШ №65 г. Чебоксары

2 место - Янтиковская СОШ

3 место - СОШ №61 г. Чебоксары