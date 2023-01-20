Мини-футбол - в школу. Итоги II этапа

В Чувашии завершился II этап всероссийского проекта для общеобразовательных школ "Мини-футбол - в школу" сезона 2022/23 гг. Это уже 18 сезон в истории мини-футбола России! В соревнованиях приняли участие школьники из числа девочек и мальчиков в четырех возрастных категориях: 2005-06 г.р., 2007-08 г.р., 2009-10 г.р. и 2011-12 г.р.
Итоговые результаты проекта "Мини-футбол - в школу" II этапа в Чувашской Республике
Мальчики 2005-06 г.р. (17 января 2023 г., с. Красные Четаи)
1 место - Лицей №18 г. Новочебоксарск
2 место - Ядринская СОШ
3 место - Урмаевская СОШ Комсомольского района
Мальчики 2007-08 г.р. (12 января 2023 г., с. Урмары)
1 место - Аликовская СОШ
2 место - Козловская СОШ №3
3 место - Урмарская СОШ
Мальчики 2009-10 г.р. (21 декабря 2022 г., г. Ядрин)
1 место - СОШ №61 г. Чебоксары
2 место - Янтиковская СОШ
3 место - Аликовская СОШ
Мальчики 2011-12 г.р. (20 декабря 2022 г., г. Ядрин)
1 место - Вурнарская СОШ №2 п. Вурнары
2 место - СОШ №61 г. Чебоксары
3 место - СОШ №3 г. Ядрин
Девочки 2005-06 г.р. (20 января 2023 г., г. Чебоксары)
1 место - Гимназия №1 г. Мариинский Посад
2 место - СОШ №61 г. Чебоксары
3 место - СОШ №2 г. Чебоксары
Девочки 2007-08 г.р. (19 января 2023 г., г. Чебоксары)
1 место - СОШ №61 г. Чебоксары
2 место - Гимназия №1 г. Чебоксары
3 место - Янтиковская СОШ
Девочки 2009-10 г.р. (20 января 2023 г., г. Чебоксары)
1 место - СОШ №65 г. Чебоксары
2 место - СОШ №61 г. Чебоксары
3 место - Гимназия №1 г. Мариинский Посад
Девочки 2011-12 г.р. (19 января 2023 г., г. Чебоксары)
1 место - СОШ №65 г. Чебоксары
2 место - Янтиковская СОШ
3 место - СОШ №61 г. Чебоксары