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"Мини-футбол - в школу". Чувашия. Итоги II этапа

В Чувашии определились все победители II этапа всероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» 2021/22 г.

Мальчики 2004-05 г.р. - МАОУ «Урмарская СОШ»

Урмарская СОШ

Мальчики 2006-07 г.р. - МБОУ «СОШ №16» г. Новочебоксарск

СОШ №16

Мальчики 2008-09 г.р. - «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева Аликовского района»

Аликовская СОШ

Мальчики 2010-11 г.р. - МБОУ «Вурнарская СОШ №2»

Вурнарская СОШ №2

Девочки 2004-05 г.р. - «Траковская СОШ»

Траковская СОШ

Девочки 2006-07 г.р. - МБОУ «Гимназия №1» г. Мариинский Посад

Гимназия №1

Девочки 2008-09 г.р. - МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары

СОШ №61

Девочки 2010-11 г.р. - МАОУ «СОШ №65» г. Чебоксары

СОШ №65

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