"Мини-футбол - в школу". Чувашия. Итоги II этапа

В Чувашии определились все победители II этапа всероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» 2021/22 г.

Мальчики 2004-05 г.р. - МАОУ «Урмарская СОШ»

Мальчики 2006-07 г.р. - МБОУ «СОШ №16» г. Новочебоксарск

Мальчики 2008-09 г.р. - «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева Аликовского района»

Мальчики 2010-11 г.р. - МБОУ «Вурнарская СОШ №2»

Девочки 2004-05 г.р. - «Траковская СОШ»

Девочки 2006-07 г.р. - МБОУ «Гимназия №1» г. Мариинский Посад

Девочки 2008-09 г.р. - МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары

Девочки 2010-11 г.р. - МАОУ «СОШ №65» г. Чебоксары