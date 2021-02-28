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Девчонки определили участников III этапа "Мини-футбол - в школу"

За два дня соревнований в АУ ФСК "Восток" в рамках II этапа общероссийского проекта "Мини-футбол - в школу" среди девочек были определены победители в каждой из четырех возрастных категорий, которые в конце марта - начале апреля представят Чувашскую Республику на III этапе проекта.

В самой старшей возрастной категории 2003-04 г.р. победу праздновали девушки МАОУ СОШ №61 г. Чебоксары (педагог - Лесин С.Н.)

СОШ №61 девочки 2003-04 гр

Представительницы этой же школы победили и турнире девочек 2005-06 г.р.

СОШ №61 девочки 2005-06 гр

Лучшей командой среди девушек 2007-08 г.р. стала Марпосадская "Гимназия №1"

Гимназия №1 Марпосад девочки 2007-08 гр

А юные футболистки МАОУ СОШ №65 без особого труда завоевали первое место в турнире 2009-10 г.р.

СОШ №65 девочки 2009-10 гр

III этап конкурса состоится в Нижегородской области на базе отдыха "Изумрудное".

26-29 марта 2021 - девочки 2009/10 г.р.

31 марта - 03 апреля 2021 - девочки 2007/08 г.р.

05-08 апреля 2021 - девочки 2003/04 г.р. и 2005/06 г.р.

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