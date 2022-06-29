Пляжники "Спартака" - лучшие!

26 июня 2022 года на "Левобережном пляже" города Чебоксары состоялось Открытое Первенство города по пляжному футболу, посвященное Дню Республики. В турнире приняло участие 8 команд. Разбившись на 2 группы, пляжники из Чебоксар, Шумерли и Новочебоксарска выявляли сильнейшего в условиях приближенных к идеальным - плюс 23 на суше, +18 на в воде.
По итогам группового этапа в полуфинал из группы "А" вышли чебоксарские МФК "Спартак" и "ЮККА", из группы "В" - шумерлинский "Мегаполис" и "GEONA" из Новочебоксарска.
Турнирная таблица
|М
|
Группа А
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|МФК Спартак г.Чебоксары
|7:5
|4:0
|4:1
|3
|0
|0
|15-6
|9
|2
|ЮККА г.Чебоксары
|5:7
|5:2
|7:1
|2
|0
|1
|17-10
|6
|3
|Автомир г.Шумерля
|0:4
|2:5
|3:1
|1
|0
|2
|5-10
|3
|4
|Чебоксарские г.Чебоксары
|1:4
|1:7
|1:3
|0
|0
|3
|3-14
|0
|М
|
Группа В
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|Мегаполис г.Шумерля
|2:1
|4:0
|4:3
|3
|0
|0
|10-4
|9
|2
|GEONA г.Чебоксары
|1:2
|2:2
|5:1
|1
|1
|1
|8-5
|4
|3
|MOSSMAN г.Чебоксары
|0:4
|2:2
|4:1
|1
|1
|1
|6-7
|4
|4
|Рябинка г.Чебоксары
|3:4
|1:5
|1:4
|0
|0
|3
|5-13
|0
Итоги
В первом полуфинале шумерлинские ветераны яркого мяча неожиданно легко обыграли прошлогоднего чемпиона - "ЮККА" - 4:2. В другом полуфинале спартаковцы лишь по счастливому стечению обстоятельств смогли одолеть крепкую "GEONA" - 2:1.
Быстрее отойти от поражения в полуфинале смогли новочебоксарцы, которые смогли собраться и обыграть именитых футболистов команды "ЮККА" - 2:1.
Без самого популярного счета не обошлось и в финале. Гости из Шумерли первыми открыли счет. Александр Пиняев воспользовался секундной расслабленностью игроков обороны МФК "Спартак" и четким ударом в угол вывел свою команду вперед. Спустя пару минут красно-белые отыгрались. Нехитрая комбинация Иванов - Архипов - Шемяков привела к ответному голу в ворота "Мегаполиса" - 1:1. После перерыва команды старались играть осторожно, что отразилось на количестве создаваемых моментов. Но все же один из немногих опасных эпизодов у ворот шумерлинцев на последней минуте матча стал решающим. Дальный наброс на невысокого Максима Иванова привел к неразберихе в обороне соперника, чем воспользовался нападающий МФК "Спартак" Владислав Никитин, вколотив мяч в ворота Николая Маркелова без особых помех со стороны защищающихся. Итоговый счет - 2:1 в пользу пляжников из Чебоксар.
Организаторы, в лице ведущего специалиста Управления физической культуры и спорта Чувашской Республики Алексея Кириллова и ответственного секретаря Федерации футбола ЧР Романа Кожатова определили и наградили ценными призами лучших игроков турнира.
Лучшие игроки
Лучший вратарь - Николай Маркелов "Мегаполис"
Лучший защитник - Дмитрий Шемяков МФК "Спартак"
Лучший нападающий - Кирилл Матвеев "GEONA"
Самый ценный игрок - Кирилл Иванов МФК "Спартак"
Фотографии с турнира в фотоальбоме группы ВК - https://vk.com/album-97544172_284824087