Пляжники "Спартака" - лучшие!

26 июня 2022 года на "Левобережном пляже" города Чебоксары состоялось Открытое Первенство города по пляжному футболу, посвященное Дню Республики. В турнире приняло участие 8 команд. Разбившись на 2 группы, пляжники из Чебоксар, Шумерли и Новочебоксарска выявляли сильнейшего в условиях приближенных к идеальным - плюс 23 на суше, +18 на в воде.

По итогам группового этапа в полуфинал из группы "А" вышли чебоксарские МФК "Спартак" и "ЮККА", из группы "В" - шумерлинский "Мегаполис" и "GEONA" из Новочебоксарска.

Турнирная таблица

М Группа А 1 2 3 4 В Н П РМ Оч 1 МФК Спартак г.Чебоксары 7:5 4:0 4:1 3 0 0 15-6 9 2 ЮККА г.Чебоксары 5:7 5:2 7:1 2 0 1 17-10 6 3 Автомир г.Шумерля 0:4 2:5 3:1 1 0 2 5-10 3 4 Чебоксарские г.Чебоксары 1:4 1:7 1:3 0 0 3 3-14 0

М Группа В 1 2 3 4 В Н П РМ Оч 1 Мегаполис г.Шумерля 2:1 4:0 4:3 3 0 0 10-4 9 2 GEONA г.Чебоксары 1:2 2:2 5:1 1 1 1 8-5 4 3 MOSSMAN г.Чебоксары 0:4 2:2 4:1 1 1 1 6-7 4 4 Рябинка г.Чебоксары 3:4 1:5 1:4 0 0 3 5-13 0

Итоги

В первом полуфинале шумерлинские ветераны яркого мяча неожиданно легко обыграли прошлогоднего чемпиона - "ЮККА" - 4:2. В другом полуфинале спартаковцы лишь по счастливому стечению обстоятельств смогли одолеть крепкую "GEONA" - 2:1.

Быстрее отойти от поражения в полуфинале смогли новочебоксарцы, которые смогли собраться и обыграть именитых футболистов команды "ЮККА" - 2:1.

Без самого популярного счета не обошлось и в финале. Гости из Шумерли первыми открыли счет. Александр Пиняев воспользовался секундной расслабленностью игроков обороны МФК "Спартак" и четким ударом в угол вывел свою команду вперед. Спустя пару минут красно-белые отыгрались. Нехитрая комбинация Иванов - Архипов - Шемяков привела к ответному голу в ворота "Мегаполиса" - 1:1. После перерыва команды старались играть осторожно, что отразилось на количестве создаваемых моментов. Но все же один из немногих опасных эпизодов у ворот шумерлинцев на последней минуте матча стал решающим. Дальный наброс на невысокого Максима Иванова привел к неразберихе в обороне соперника, чем воспользовался нападающий МФК "Спартак" Владислав Никитин, вколотив мяч в ворота Николая Маркелова без особых помех со стороны защищающихся. Итоговый счет - 2:1 в пользу пляжников из Чебоксар.