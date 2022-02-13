Александр Дюков – о программах развития РФС

Президент РФС Александр Дюков рассказал «Матч ТВ» о новом этапе развития ЮФЛ, о проекте «Футбол в школе», а также о работе Академии РФС и о новых инициативах в женском футболе. Публикуем основные тезисы этого интервью.

О Юношеской футбольной лиге

— ЮФЛ — очень важный проект для развития детско-юношеского футбола, для подготовки спортивного резерва.

Соревнования — это очень важный элемент в подготовке спортивного резерва. Все мы знаем: для того, чтобы соревнования были действительно эффективными и максимально способствовали развитию подготовки футболистов, они должны быть регулярными. И очень важно, чтобы соревновательная практика была организована по принципу, когда равный играет с равным. Потому что конкуренция — залог прогресса футболиста.

До недавнего времени наши детско-юношеские межрегиональные турниры не были регулярными соревнованиями. В результате только небольшой процент матчей можно было расценивать как конкурентные, где равный встречался с равным. На это есть в том числе объективные причины. Россия — огромная страна. При проведении турниров это создаёт определенные проблемы, конечно. Поскольку регулярные соревнования требуют значительных расходов на переезды, проживание, питание команд, судейских бригад, инспекторов.

Запуск Юношеской футбольной лиги, а сейчас это уже несколько лиг, позволил сделать соревнования на юношеском уровне более конкурентными и регулярными. Если раньше, например, академии «Рубина» и «Краснодара» могли встретиться раз в год на финальном всероссийском краткосрочном турнире, а могли и вообще не встретиться, то сейчас они играют друг с другом регулярно.

Проект ЮФЛ стартовал в 2019 году. Мы начинали с лиги, где было всего 12 клубов и одна возрастная категория. Но уже в прошлом году лиг стало две — U-17 и U-18, каждая по 14 команд. В них играют самые сильные академии страны. Аналогичные соревнования мы создаем на уровне федеральных округов. В 2021-м году Северо-Запад и Дальний Восток впервые провели свои межрегиональные Юношеские футбольные лиги. В этих турнирах участвовали по 10 команд. На том же Дальнем Востоке, с учетом расстояний между регионами, это особенно важно. Спортивная школа из Якутска теперь имеет возможность регулярно играть с Южно-Сахалинском, Находкой. Прежде этого не было.

В 2022-м у нас будет уже три федеральные лиги: к возрастам U-18 и U-17 добавится U-16. На региональном уровне к Дальнему Востоку и Северо-Западу присоединятся новые турниры, которые сформированы по принципу федеральных округов. Это будут Сибирь, Приволжье, Центр, Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ. В результате 84 футбольные школы и 108 команд получат возможность регулярной соревновательной практики на высоком уровне.

В прошлом году также стартовала ЮФЛ у девушек — для возраста U-16, в которой приняли участие 12 команд. В новом сезоне к турниру присоединяются 16 команд клубов РПЛ и ФНЛ.

Масштаб проекта будет расти. Мы будем добавлять новые возрастные группы. Планируется, что уже в 2024 году в турнирах ЮФЛ примут участие более 400 команд, а сыграно будет в общей сложности практически 4000 матчей. Хотя количество здесь — не самоцель. Мы смотрим на этот проект как на драйвер развития футбола в регионах. Тысячи юношей и девушек смогут получить соревновательную практику более высокого уровня, селекционеры и тренеры — новую информацию о тех детях, которые тренируются и занимаются футболом по всей стране, в том числе в небольших городах.

Кроме того, мы создаём вокруг ЮФЛ целую экосистему. В лиге работают судьи, в том числе молодые. Они получают образование по нашей программе «Таланты и наставники». Некоторые из них в будущем смогут обслуживать матчи ФНЛ, РПЛ, Суперлиги. Получают практику и инспекторы, и делегаты. ЮФЛ — это и новая работа для менеджеров по коммуникациям, по маркетингу. Матчи транслируются в прямом эфире, есть журналистский пул, который освещает ЮФЛ. Таким образом, игроки уже заранее адаптируются к антуражу взрослого футбола. Важно, что у этих юношеских команд появляются болельщики, которые, вероятно, продолжат поддерживать ребят и девушек, когда они станут уже взрослыми игроками. Так и формируется полноценная экосистема.

Организационно это сложный проект: в этом году РФС самостоятельно проведёт порядка 1300 матчей. Для примера, в 2018 году игр было не более 200. Это дополнительная нагрузка, и она требует дополнительных ресурсов, в том числе финансовых. РФС берет на себя дополнительные расходы связанные с поездками, размещением и питанием команд.

Но для нас это, если можно так сказать, эффективные инвестиции. Мы считаем, что ЮФЛ — это один из инструментов, который в том числе позволит в будущем на новом качественном уровне перезапустить профессиональный футбол во многих регионах. Не секрет, что на том же Дальнем Востоке, в Сибири руководители регионов, или спонсоры, которые поддерживали профессиональные команды, иногда теряли к ним интерес. Это происходило в том числе и потому, что в командах выступало много «варягов», болельщики не стремились на трибуны. Профессиональные клубы в такой ситуации повисали в воздухе, у них не было опоры, фундамента. Мы всё делаем для того, чтобы команды, участвующие в ЮФЛ, смогли стать такой опорой для развития профессионального футбола в регионах. Если в регионе есть сильная команда ЮФЛ, это создает предпосылки для развития профессионального клуба. Поскольку появляются молодые игроки, многие из которых будут готовы продолжать карьеру во взрослом футболе, выступая за клуб из своего города.

О программе «Футбол в школе»

— Это проект работает на развитие массовости футбола. Это важно не только для того, чтобы просто увлечь как можно больше людей занятиями спортом, но и для того, чтобы наши тренеры и специалисты имели больше возможностей увидеть талантливых детей.

В советское время в стране был хорошо развит массовый футбол. Были команды при ЖЭКах, которые участвовали в турнирах «Кожаный мяч». Практически на любом предприятии были футбольные клубы, которые выступали в городских соревнованиях. Эта система давала талантливыхигроков. А дальше эти футболисты, как, например, Блохин или Черенков, вырастали в больших звёзд. К сожалению, в 90-е годы эта система была практически потеряна, и сейчас её нужно возрождать.

В России более 40 000 общеобразовательных школ и 16 миллионов детей которые учатся в них. Понятно, что не все из них будут заниматься футболом, но многих можно в футбол вовлечь. При этом многие школы обладают ресурсами для того, чтобы придать импульс развитию массового спорта. У них есть необходимая инфраструктура, которую можно использовать и улучшать, есть обязательный школьный предмет «физкультура», есть, соответственно, кадровый потенциал-учителя физкультуры.

Поэтому мы определили работу с общеобразовательными школами одним из важных приоритетов. Российским футбольным союзом совместно с Министерством просвещения был разработан и утверждён модуль «Третий урок физкультуры в школе». Это, по сути, школьный урок футбола. И в рамках программы «Футбол в школе» он уже внедряется в ряде регионов страны.

Мы также создали бесплатный онлайн-образовательный курс для преподавателей – для получения тренерской лицензии начальной категории «Е-РФС». Школам-участницам проекта мы также предоставляем нужные методические материалы, снабжаем инвентарём. В дальнейшем в этих школах могут открываться дополнительные футбольные секции и школьные футбольные клубы.

Безусловно, важно, чтобы дети в школах имели соревновательную практику, поэтому с этого года мы запускаем Единую школьную лигу, в которой команды смогут регулярно играть друг с другом.

В «пилоте» в 2021 году приняли участие 150 школ в 8 регионах. Планируем, что к 2025 году в проект будут вовлечены уже 3000 школ, в которых начнут работу порядка 2500 секций.

О подготовке тренеров и футбольных специалистов

– Если говорить о футбольных специалистах, то основная проблема сегодня — недостаточное количество высококвалифицированных кадров. Два года назад было создана Академия РФС. Она взяла на себя реализацию всех образовательных инициатив в российском футболе: подготовка тренеров, подготовка судей и подготовка широкого круга иных профессионалов и специалистов, задействованных в футболе.

Если говорить о тренерском обучении, то эти два года ушли на то, чтобы целиком пересмотреть систему образования и привести её в соответствие с требованиями тренерской конвенции УЕФА, международными стандартами, а также федеральным государственным образовательным стандартом. Была проведена большая работа, произошли существенные изменения в образовательном процессе. Поменялся подход к обучению.

В данный момент более 150 тренеров проходят обучение в Академии РФС по основным лицензиям УЕФА. Также идет непрерывный процесс подтверждения действующих лицензий – в общей сложности за 2021 год 240 тренеров подтвердили свою квалификацию.

С 2022 года Академия РФС откроет дополнительную возможность для тренеров подтверждать свою квалификацию автоматически, а не один раз в три года. Ежегодно Академия будет проводить ряд образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации тренеров,организовывать круглые столы для тренерского сообщества. Участвуя в определенном количестве таких мероприятий, тренер сможет не только расширить свои знания, получить новые навыки и компетенции, но и автоматически по истечению срока действия лицензии продлить ее. Подобная практика существует в ведущих европейских странах. Нам важно создать площадку, где специалисты смогут обмениваться мнениями и опытом, что важно для развития футбола в стране.

Помимо этого, согласно тренерской конвенции УЕФА, нами утверждена новая система лицензий. С 2022 года мы начали процедуру переаттестации тренеров с национальной лицензии РФС на международный уровень УЕФА. В период до 2024 года более 3500 человек должны её пройти. Академия согласовала с УЕФА наиболее быстрый обучающий и аттестационный процесс для наших тренеров. При этом международная категория лицензии УЕФА позволит им работать в том числе за рубежом.

Важно создать институт квалифицированных инструкторов для проведения обучения, особенно в регионах. В этом году мы запускаем программу подготовки инструкторов Академии РФС. Мы также расширяем линейку преподавательского состава, приглашаем экспертов по различным направлениям: как российских, так и зарубежных специалистов.

Недавно было подписано соглашение с Французской федерацией футбола, которой мы очень благодарны за содействие и поддержку. Мы знаем, что французский футбол сейчас находится в числе лидеров, у них сильная тренерская школа и подготовка резерва. Уже ведется тесная работа: проводятся онлайн-модули между коллективом Академии РФС и группой специалистов по тренерскому образованию ФФФ. Это полезный и для нас, и для них обмен опытом.

Кроме того, мы готовим специалистов не только для работы в профессиональном футболе и в детско-юношеских школах. В рамках масштабной работы по развитию массового футбола совместно с УЕФА Академия запустила интерактивную программу «iCoachKids» на русском языке. Это бесплатный онлайн-курс для тренеров, работающих с детьми, родителей и волонтеров.

О мотивационных выплатах тренерам

— Если сравнить наш футбол с ведущими европейскими футбольными державами или даже с футбольными странами второго эшелона, то мы входим в число лидеров только по количеству современных крупных арен, которые были построены к чемпионату мира. Если же говорить о таких показателях, как число занимающихся футболом, инфраструктуре- полях, манежах, тренерах, специалистах на 100 000 человек населения, то мы, к сожалению, заметно уступаем им. Нам нужно сокращать этот разрыв. И одна из ключевых задач – рост эффективности подготовки тренеров.

Проблем здесь две. Первая — у нас в принципе недостаточное количество тренеров. Вторая проблема — мотивация тренеров, особенно на детско-юношеском уровне. С одной стороны, это проблема низких зарплат, о чём говорят очень много. Но есть и еще одна, не менее важная составляющая. Это то, как построена мотивационная система для тренеров.

К сожалению, такая важная система, как Единая всероссийская спортивная классификация, стимулирует их прежде всего работать на достижение командного результата. Вознаграждение тренеров зависит, с одной стороны, от того количества юных футболистов, которых они тренируют, с другой — от присваиваемых разрядов. А их можно получить, только если команда займет высокое место на соревнованиях. Поэтому вполне логично, что основные усилия большинства специалистов идут на то, чтобы добиться этого командного результата.

В итоге зачастую от ребят требуют играть в футбол на результат, не рисковать. Это, безусловно, не способствует развитию индивидуальных качеств футболистов. Такую мотивационную систему нужно менять, пересматривать ЕВСК для командных видов спорта, в том числе и для футбола. Что-то уже удалось изменить – в том числе для ЮФЛ. Если изначально предполагалось, что разряд получает только победитель турнира, то сейчас — восемь из десяти участников могут рассчитывать на это. Это должно снять давление на тренеров, требующего в первую очередь достижение командных результатов и переключить их больше на развитие индивидуальных качеств игроков.

Не менее важное направление работы по изменению системы мотивации тренеров — создание дополнительного премиального фонда, который будет направляться на выплату бонусов за подготовленных игроков.

Сейчас существует механизм солидарности. Это те деньги, которые выплачиваются школам за подготовку футболистов при их трансферах. И также есть механизм выплаты компенсаций за первый контракт.

Мы создаём ещё два инструмента, которые позволят поощрять тренеров, подготовивших профессиональных игроков для Российской Премьер-лиги.

Первый инструмент — это регистрационный взнос солидарности для клубов РПЛ. Второй — дополнительная финансовая поддержка академий и региональных центров подготовки футболистов. В конце прошлого года и начале этого РФС направил 1,5 миллиарда рублей в адрес 35 академий и региональных центров, которые занимаются подготовкой молодых игроков. Сейчас эти деньги распределяются между школами при условии, что они соответствуют определённым требованиям по инфраструктуре и квалификации тренеров. В будущем предполагается, что часть этих сумм будет направляться на мотивационную выплату тренерам, а размер выплат будет зависеть от того, сколько времени на поле провёл тот или иной выпускник академии в матчах Премьер-лиги.

О развитии женского футбола

— Не только РФС, но и ФИФА, УЕФА и многие национальные ассоциации делают развитие женского футбола своим приоритетом. В 2019 году исполкомом РФС была принята программа его развития, включающая пять направлений работы: развитие массового женского футбола, подготовка спортивного резерва, развитие клубного футбола и вертикали сборных, повышение привлекательности и популярности женского футбола. По всем этим направлениям ведётся системная работа.

Мы реализуем совместно с УЕФА проект «Плеймекерс», он направлен на вовлечение в футбол самых юных футболисток. Есть программа для девочек постарше — «Мы в игре», проводятся также футбольные фестивали в детских футбольных центрах. Это и упомянутый мной ЮФЛ-девушки.

В массовом футболе реализуется проект «Футбол в школе», благодаря которому и девочки в школах в рамках третьего урока физкультуры начинают заниматься футболом.

Мы мотивируем наши детско-юношеские спортивные школы, академии и региональные центры открывать секции для девочек. Учитываем это в том числе в регламентах и требованиях. Для того, чтобы пройти лицензирование, клубы должны создавать соответствующие отделения.

Мы стараемся материально поддерживать развитие женского футбола. Региональные центры и академии получают на эти цели дополнительные выплаты со стороны РФС. Также мы сформировали грантовую систему поддержки. Гранты распределяются между лучшими школами, которые развивают женский футбол. Отдельное спасибо хочу сказать Роману Абрамовичу и его фонду, который участвует в реализации этой программы.

О соглашениях с регионами

— Все мы прекрасно знаем, что субъектов футбола, которые так или иначе вовлечены в процесс его развития, много. Это не только РФС. Региональные администрации, муниципалитеты вкладывают достаточно много средств, финансируя детско-юношеские спортивные школы, которые, в том числе, находятся у них на балансе. Широкий круг разных проектов реализуется под эгидой Минспорта. И наша общая задача, чтобы все участники, все субъекты футбола координировали свои действия. Это действительно важно для максимальной эффективности работы.

Мы пошли по пути заключения четырёхсторонних соглашений о развитии футбола в регионах. Соглашения подписываются со стороны РФС, руководства регионов и региональных футбольных федераций, а также со стороны Министерства спорта. В каждом регионе мы ставим конкретные цели и определяем показатели эффективности по всем направлениям: массовый футбол, подготовка спортивного резерва, развитие инфраструктуры, профессиональный футбол, разновидности футбола, в том числе женский футбол. Каждая сторона берёт на себя обязательства, которые чётко разграничены. Это важно, чтобы не было где-то пусто, где-то густо, когда усилия по одним направлениям дублируются, а какие-то направления работы, наоборот, остаются без должного внимания.

На данный момент подписано уже 67 соглашений с регионами. Идёт их реализация. Для нас четырёхсторонние соглашения — важный инструмент для развития футбола в регионах.

Источник - rfs21.ru