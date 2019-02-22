Александр Дюков - новый президент РФС

Председатель совета директоров «Зенита» и генеральный директор компании «Газпром нефть» Александр Дюков единогласно избран президентом Российского футбольного союза (РФС) на срок до 9 февраля 2021 года.

Такое решение принято по итогам проходящей в Москве внеочередной конференции РФС.

51-летний Дюков был единственным кандидатом на пост главы РФС. Данная должность стала вакантной после того, как 19 декабря прошлого года ее покинул Виталий Мутко.

Первое заявление Александра Дюкова на посту руководителя РФС: «Огромное спасибо за оказанную поддержку и доверие. Для меня это важно, это большая ответственность. Задачи, которые мы ставим, — сложные, но их нужно решать. Нужно действовать как единая команда. Нет какого-то решения, которое позволит вывести футбол на новый уровень. Мы может менять лимит или переходить на систему весна-очень. Но что-то изменить мы можем только благодаря сотням или тысячам мелких дел в каждой сфере футбола. Я верю в наши силы, мы справимся с этими задачами».

АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ ДЮКОВ

Родился 13 декабря 1967 года в Ленинграде.

В 1991 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности "инженер-аэрогидромеханик". В 2001 году получил степень MBA.

В 1996-2003 гг. занимал руководящие посты в компаниях "Петербургский нефтяной терминал" и "Морской порт Санкт-Петербурга".

В 2003-2006 гг. возглавлял нефтехимическую компанию "СИБУР". На сегодняшний день Александр Дюков является заместителем председателя совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг".

С 2006 года Александр Дюков возглавляет компанию "Газпром нефть" (в 2006-2008 годы в должности президента, с 2008 года по настоящий момент в качестве генерального директора и председателя правления). По итогам 2017 года "Газпром нефть" вошла в тройку крупнейших российских нефтяных компаний по объемам добычи нефти.

С 2008 по 2017 год Александр Дюков занимал пост президента ФК "Зенит". Под его руководством клуб трижды становился чемпионом России (в 2010, 2012 и 2015 гг.), дважды — обладателем Кубка России (в 2010 и 2016 гг.), а также стал обладателем Кубка UEFA и Суперкубка UEFA в 2008 году.

С 2014 года является членом исполкома РФС, возглавлял комитет программ развития футбола. Принимал участие в разработке стратегии развития российского футбола - 2030.