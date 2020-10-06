РФС запускает Цифровую платформу

Платформа позволит объединить игроков, тренеров, судей, инспекторов, всех задействованных в отрасли специалистов, спортивные объекты, а также компаний-партнеры РФС. «РФС. Цифровая платформа» переведёт процесс подготовки и организации соревнований в цифровой формат, предоставит возможность заполнять протоколы и рапорты соревнований онлайн, позволит футбольным школам организовать тренировочный процесс, будет управлять ходом реализации «Стратегии 2030» развития футбола в России и многое другое.

Переход на новую систему начался 14 мая 2020 года. На первом этапе специалисты РФС проводили процесс миграции данных из системы паспортизации. В июле началось подключение к системе межрегиональных объединений и региональных федераций футбола. С августа доступ к системе начали получать официальные лица, судьи и инспекторы, а ближайшее время его получат клубы и школы. Доступ к платформе будет предоставляться после прохождения обучения в системе онлайн-обучения РФС.

В сезоне 2020/21 система будет носить дублирующий характер. В качестве основной она начнет работу с сезона 2021/22.

Предыдущая система паспортизации была запущена в 2004 году. Она давала возможность проводить регистрацию футболистов и клубов. Новая система имеет существенно увеличенный функционал. Например, она позволит регистрировать весь спектр футбольных специализаций, проводить паспортизацию организаций, объектов футбольной инфраструктуры, проверять организации на предмет аффилированности.

На первоначальном этапе система состоит из пяти смысловых блоков:

Паспортизация – позволяет проводить регистрацию субъектов и объектов футбола;

Управления соревнованиями – позволяет проводить регистрацию соревнований и дает возможность для их управления по всем разновидностям футбола;

Наша смена – отвечает за управление спортивными школами и академиями. Позволяет отслеживать динамику развития игроков, согласно методологии РФС;

Управление стратегией – позволяет управлять стратегией развития футбола до 2030 года, отслеживать выполнения KPI, заложенных в стратегии.

Онлайн-обучение – позволят проводить обучение и тестирование как для целей пользования платформой, так и для повышения квалификации официальных лиц.

Максим Митрофанов, директор по развитию РФС:

РФС стремится внедрять цифровые технологии в футбол и поддерживает общий тренд цифровизации. Запуск цифровой платформы – важная часть стратегии развития спорта номер один до 2030 года. Она поможет сделать наш футбол еще более открытым, а процессы управления им – более эффективными. Впервые все субъекты футбола будут объединены на одной платформе, которая дает новые возможности для развития каждого из направлений.