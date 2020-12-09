Соглашение о развитии футбола в Чувашии

Соглашение подписано в рамках реализации общенациональной стратегии развитии футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Оно поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в Чувашской республике, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества людей, систематически занимающихся футболом в Чувашии.

Для этого в регионе будут построены несколько инфраструктурных объектов - малоформатный футбольный манеж в Чебоксарах, десять полноразмерных полей с искусственным покрытием и мини-футбольная площадка в муниципальных образованиях Чувашии. Согласно планам сторон, в республике откроются два новых отделения по футболу, а ведущие спортивные школы региона получат статусы «Региональный центр РФС» (БУ «СШ по футболу» Минспорта Чувашии) и «Детский футбольный центр» (МБУ «СШ «Спартак» г. Чебоксары).

К 2020 году в Чувашии футбол включен в список базовых видов спорта и получения одной из сильнейших команд профессионального статуса. В регионе будет увеличено количество детско-юношеских и взрослых команд, выступающих в республиканских соревнованиях и турнирах межрегионального футбольного союза «Приволжье». Благодаря взаимодействию сторон в Республике будут подготовлены новые квалифицированные тренеры и судьи – в том числе первые для региона рефери. Первой категории. Также в Чувашии появятся новые масштабные соревнования – «Дошкольная футбольная лига»и «Школьная футбольная лига». Будет увеличено количество команд-участниц в турнире «Футбол – игра народная». Регулярными станут республиканские соревнования по малоформатному футболу, пляжному и интерактивному футболу.

Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации:

Чувашия – шестой регион Приволжского федерального округа, с которым мы заключили соглашение о развитии футбола. Вместе с Российским футбольным союзом, Чувашской Республикой и Федерацией футбола региона мы планируем реализовать серию мероприятий для повышения уровня доступности массового футбола и качества подготовки резерва на всей территории Чувашии – от Чебоксар до небольших населенных пунктов региона. Соглашение даст дополнительный импульс развитию инфраструктуры и системы детско-юношеских соревнований, подготовке тренерских и судейских кадров. К 2024 году в регионепланируется строительство более 10 объектов для занятий футболом, запуск Дошкольной иШкольнойлиг, проведение турниров и фестивалей для мальчиков и девочек в рамках проекта «Футбол – игра народная». Создание профессионального футбольного клуба позволит обеспечить воспитанников региональных спортивных школ высококонкурентной практикой и возможностями развития карьеры в собственном регионе.Уверен, что наша совместная работа с РФС, Чувашской Республикой и её Федерацией футбола будет способствовать популяризации здорового образа жизни и повышению массовости занятий этим видом спорта.

Александр Дюков, президент Российского футбольного союза:

В Чувашской Республике более 30 тысяч человек регулярно занимаются футболом, и в регионе есть потенциал для увеличения этого показателя. Для этого будет построено более 10 крытых и открытых инфраструктурных объектов с искусственным газоном. Благодаря ним все желающие смогут заниматься футболом в более комфортных условиях. В Чувашии, как и в большинстве регионов России, будет организована Школьная лига. Увеличится количество команд-участниц по мини-футболу среди ВУЗов и колледжей.По инициативе региона в нем также появится футбольная лига для дошкольных учреждений. Все эти соревнования станут частью региональной футбольной экосистемы под эгидой республиканской Федерации футбола. Кроме того, ведущим спортивным школам региона будут присвоены статусы «Региональный центр РФС» и «Детский футбольный центр», которые предполагают адресную поддержку РФС. Мы ожидаем, что вершиной региональной системы подготовки резерва станет профессиональный футбольный клуб. Реализация запланированных мероприятий позволит более эффективно вести подготовку спортивного резерва, повысит массовость занятий футболом в регионе и будет способствоватьдальнейшему приобщениюжителей Чувашии к здоровому образу жизни.

Олег Николаев, глава Чувашской Республики:

Соглашение о развитии футбола в нашей республике включает в себя и строительство спортивной инфраструктуры, и подготовку кадров: судей, тренеров, спортсменов. Уверен, что после подписания документа мы можем говорить о новом этапе в развитии футбола в нашей республике, чтобы инфраструктура для занятий футболом появилась у ребят во всех муниципалитетах.

Сергей Матренин, президент Федерации футбола Чувашской Республики: