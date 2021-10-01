"Кайрос" прервал выигрышную серию "БоМиКа"

В 5 туре Первенства Казани чебоксарский «БоМиК» принимал казанский «Кайрос».

Уже на 2й минуте «БоМиК» оказался в статусе догоняющего. Азат Шамсутдинов находясь под острым углом прошил вратаря чебоксарцев Булата Гайнатуллина. Спустя 3 минуты казанцы счет удвоили, а в самом начале второй половины и вовсе повели с разницей в три мяча.

Но недолго музыка играла. Почти сразу Роман Ромашкин смог наконец-то распечатать вратаря «Кайрос», сократив отставание до 2х голов. А спустя пару минут прекрасный шанс развить успех был у Алексея Лесина, но его удар с 6-ти метровой отметки приняла на себя перекладина.

Но «БоМиК» не опустил руки и продолжил искать счастье у чужих ворот. На 22й минуте Ибрагимов Улугбек все же сокращает счет до минимума, удачно сыграв на добивании. А за 2 минуты до окончания Рогачевский замкнул выверенную передачу Попова, подведя итог тяжелейшему матчу против крепкого середняка турнира - 3:3.