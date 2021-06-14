Футбольная лига дошколят - 2021

Начиная с 2017 года в городе Чебоксары проводится и успешно функционирует уникальный проект - Футбольная лига дошколят. В турнире по мини-футболу принимают участие дети дошкольного возраста. За весь период в проекте было сыграно более 500 игр между командами столичных детских садов.

В этом году прошло пятое Первенство по мини-футболу. В нём приняли участие более 1000 дошколят из 113 дошкольных образовательных учреждений города Чебоксары.

Первенство проходило в три этапа: первый этап проходил на базах детских садов, в которых участвовали по 2 команды детского сада. Во втором этапе приняли участие 16 сильнейших команд города, которые профессионально занимались футболом в течение года:

команда «Лидеры» детского сада № 3,

команда «Тайфун» детского сада № 5,

команда «Созвездие» детского сада № 7

команда «Юниор» детского сада № 70,

команда «Колосок» детского сада № 78,

команда «Азамат» детского сада № 112

команда «Спортики» детского сада № 126,

команда «Метеор» детского сада № 129,

команда «Ураган» детского сада № 136,

команда «Легион» детского сада № 144,

команда «Армата» детского сада № 166,

команда «Легионер» детского сада № 184,

команда «Капитошка» детского сада № 185,

команда «Стрижи» детского сада № 200

команда «Лидеры» детского сада № 203

команда «Фиксики» детского сада № 204.

В третий этап финальных игр, которые сосотоялись на стадионе «Спартак», прошли 4 самые сильные команды предыдущего этапа.

По итогам финальных игр итоговое распределение мест выглядит следующим образом:

1 место – команда «Лидеры» детского сада № 203

2 место – команда «Азамат» детского сада № 112

3 место – команда «Созвездие» детского сада № 7

В номинации «За волю к победе» приз получила команда «Стрижи» детского сада №200.

Примечательно, что в этом году проект «Футбольная лига дошколят» признан победителем регионального этапа Всероссийского смотр-конкурса «Россия-футбольная страна» в номинации «Лидер в области развития массового футбола» среди 653 проектов.