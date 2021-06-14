Футбольная лига дошколят - 2021

Начиная с 2017 года в городе Чебоксары проводится и успешно функционирует уникальный проект - Футбольная лига дошколят. В турнире по мини-футболу принимают участие дети дошкольного возраста. За весь период в проекте было сыграно более 500 игр между командами столичных детских садов.
В этом году прошло пятое Первенство по мини-футболу. В нём приняли участие более 1000 дошколят из 113 дошкольных образовательных учреждений города Чебоксары.
Первенство проходило в три этапа: первый этап проходил на базах детских садов, в которых участвовали по 2 команды детского сада. Во втором этапе приняли участие 16 сильнейших команд города, которые профессионально занимались футболом в течение года:
- команда «Лидеры» детского сада № 3,
- команда «Тайфун» детского сада № 5,
- команда «Созвездие» детского сада № 7
- команда «Юниор» детского сада № 70,
- команда «Колосок» детского сада № 78,
- команда «Азамат» детского сада № 112
- команда «Спортики» детского сада № 126,
- команда «Метеор» детского сада № 129,
- команда «Ураган» детского сада № 136,
- команда «Легион» детского сада № 144,
- команда «Армата» детского сада № 166,
- команда «Легионер» детского сада № 184,
- команда «Капитошка» детского сада № 185,
- команда «Стрижи» детского сада № 200
- команда «Лидеры» детского сада № 203
- команда «Фиксики» детского сада № 204.
В третий этап финальных игр, которые сосотоялись на стадионе «Спартак», прошли 4 самые сильные команды предыдущего этапа.
По итогам финальных игр итоговое распределение мест выглядит следующим образом:
1 место – команда «Лидеры» детского сада № 203
2 место – команда «Азамат» детского сада № 112
3 место – команда «Созвездие» детского сада № 7
В номинации «За волю к победе» приз получила команда «Стрижи» детского сада №200.
Примечательно, что в этом году проект «Футбольная лига дошколят» признан победителем регионального этапа Всероссийского смотр-конкурса «Россия-футбольная страна» в номинации «Лидер в области развития массового футбола» среди 653 проектов.