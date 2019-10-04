Эдвард Федотов - лучший защитник!

В минувшее воскресенье в подмосковном Долгопрудном прошел турнир для мальчиков 2012 г.р., в котором приняли участие 20 команд, две из которых представляли футбольную школу "Чертаново".

Как мы знаем, сын основателя футбольной школы "LEGION" Федотова Эдуарда - Эдвард, с 1 сентября поступил в футбольную школу-интернат "Чертаново". Там он проходит обучение не только футбольному мастерству, но и, как любой первоклассник, школьным дисциплинам. Если об успеваемости Эдварда говорить пока преждевременно, то в футболе у нашего юного земляка вроде бы пока все неплохо.

Так вот, на турнире «Кубок Надежд» в Долгопрудном с участием команд мальчиков 2012 г.р. команда Эдварда Федотова "Чертаново-2" вышла в финал, где уступила своей первой команде. Но главное, пожалуй, для всех нас стала индивидуальная награда в номинации "Лучший защитник турнира", обладателем которой заслуженно стал Эдвард! Молодец!!!

Источник - https://vk.com/chertanovofootballschool?w=wall-2919273_9437