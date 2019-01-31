ДФК "LEGION" гостил у московского "Локомотива"

Редкий для чувашских футбольных детских команд матч состоялся 31 января в Москве на одном из полей манежа «Локомотив». В гости к одноименной команде 2012 года приехала команда из Чебоксар – ДФК «LEGION». Этот матч стал возможным благодаря личной договоренности основателя футбольной школы в Чебоксарах Эдуарда Федотова с руководством футбольной школы «Локомотив» Москва.

Итак, формат товарищеского матча подразумевал 3 тайма по 20 минут. «Локомотив» выставил на игру ребят 2012 г.р., наши же – играли 2011 годом, за исключением Эдварда Федотова (2012 г.р.). Матч завершился победой ДФК «LEGION» со счетом 12:6, и именно Эдвард забил больше всех голов в нашей команде (4 гола). Напомним, что наш юный талант Эдвард Федотов продолжает свое обучение в Академии ФК «Локомотив». Хочется отметить также и других ребят, но больше всего - нашу девочку Тарасову Марину. Марина не только впервые играла в одной команде с нашими пацанами, но и смогла забить в таком значимом для многих приехавших ребят матче!

31.01.2019 г. «Локомотив- 2012» Москва – «LEGION» Чебоксары – 6:12. Голы: ? – Федотов (4), Савинов (3), Ванерке (2), Остроумов, Василевский, Тарасова.