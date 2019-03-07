Legion увозит из Ульяновска золото

В минувшее воскресенье в УСК "Lawn-tennis" города Ульяновск состоялся межрегиональный турнир "Прорыв" для детей 2012 г.р. В турнире приняли участие 10 команд, 3 из которых представляли чувашскую республику - ДФК Legion, ДФК Legion-2 и Канаш. Вторая команда Legion и канашские мальчишки не смогли добраться до призовых мест и заняли 9 и 10 места соответственно. А вот главная команда Legion уверенной поступью прошла весь турнир, что в итоге и привело к победе. В финале подопечные Эдуарда Федотова обыграли сверстников из Сызрани ("Азбука спорта") со счетом 4:2 и стали победителями футбольного турнира "Прорыв" среди детей 2012 г.р. Третье место у хозяев - команды "Старт-Масита".

ДФК Legion - победитель турнира "Прорыв-2019" среди детей 2012 г.р.

Федотов Эдвард - лучший игрок турнира "Прорыв-2019" в Ульяновске