СШ-2008 побеждает в турнире "Локобол-2020-РЖД"

Сегодня на столичном стадионе "Труд" завершился республиканский этап Международного Фестиваля "ЛОКОБОЛ-2020-РЖД" среди детей 2008-2009 г.р.

Фестиваль детских футбольных команд «Локобол-РЖД» - один из самых крупных проектов в истории детского футбола России, проводимый компанией «Российские железные дороги» с 2007 года. Фестиваль проводится с целью осуществления социальной программы по воспитанию молодого поколения физически здоровыми людьми, популяризации спорта, развития детско-юношеского футбола в России.

В этот солнечный осенний день на футбольное поле стадиона "Труд" вышли детские футбольные команды 2008-2009 годов рождения. Побороться за награды приехали 16 футбольных команд из Чебоксар, Новочебоксарска, Шумерли, Канаша, Вурнар, Аликово, Марпосада и Моргауши.

В финальном матче турнира чебоксарская СШ-2008, возглавляемая Германом Каратаевым, не оставила шансов подуставшим за целый день футболистам ФК "Шумерля-ШЗСА" (тренер - Баторшин Д.), уверенно победив гостей из Шумерли - 3:0.

В матче за 3 место новочебоксарская "Молния" с минимальным счетом одолела юных футболистов из Канаша - 1:0.

Победители и призеры футбольного фестиваля были награждены кубками и дипломами, а каждый участник Фестиваля получил памятные футболки от организаторов - «Российские железные дороги».

Также не остались без внимания лучшие игроки турнира.

Лучший вратарь - Бычков Аркадий (СШ-2008)

Лучший защитник - Дружинин Дмитрий (СШ-2008)

Лучший полузащитник - Фомин Сергей (ФК "Шумерля-ШЗСА")

Лучший бомбардир - Васильев Иван ("Молния")

Лучший тренер - Каратаев Герман Федорович (СШ-2008)