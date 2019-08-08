«Кубок Союза Труда» - 2019

22 августа 2019 года в г. Чебоксары на стадионе «Олимпийский» пройдет Республиканский этап «Кубок Союза Труда» Всероссийских соревнований по мини-футболу среди детских команд 2011 г.р.
Данные соревнования с 2019 года включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий утвержденный Минспорта России, финальные игры , которых ,также будут проходить в г. Чебоксары с 21-23 сентября 2019 года.
Основными организаторами соревнований выступают Республиканские профсоюзы объединения «Чувашрессовпроф» , при поддержке Минспорта и Минобразования Чувашии, Федерации футбола и «СШ по футболу»
Программа Соревнований
22 августа 2019 года, стадион «Олимпийский»
10.00 - 11.00 - регистрация команд, жеребьевка, открытие
11.00 - 16.00 – игры
16.00 – награждение победителей, определение команд, проходящих в финал о Всероссийских соревнования по мини-футболу (футзалу) среди детских команд «Кубок Союза Труда», закрытие Соревнований
В программу Соревнований могут вноситься изменения по согласованию с организаторами.
Участие в Играх осуществляется только при наличии полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску участников от каждого участника соревнований в день приезда.
Застраховаться на турнир со скидкой
Предварительные заявки на участие направить в Оргкомитет (руководитель Оргкомитета – Лесин Сергей Николаевич, т.
8-927-848-35-02) по электронной почте Lesin.s.n@yandex.ru в срок до 15 августа 2019 года. Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются.
В комиссию по допуску участников Соревнований представляются:
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заявка, заверенная печатью, подписью руководителя командирующей организации, а также печатью, подписью врача (приложение № 1);
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свидетельство о рождении (оригинал);
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документ, подтверждающий оплату организационного взноса (при необходимости).
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страховой полис от несчастного случая