Спортивная страховка
» » «Кубок Союза Труда» - 2019

«Кубок Союза Труда» - 2019


22 августа 2019 года в  г. Чебоксары на стадионе «Олимпийский» пройдет Республиканский этап «Кубок Союза Труда»  Всероссийских соревнований по мини-футболу среди детских команд 2011 г.р.

Данные соревнования с 2019 года включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий утвержденный Минспорта России, финальные игры , которых ,также будут проходить в г. Чебоксары с 21-23 сентября 2019 года. 

Основными организаторами соревнований выступают Республиканские профсоюзы объединения «Чувашрессовпроф» , при поддержке Минспорта и Минобразования Чувашии, Федерации футбола и «СШ по футболу»

Программа Соревнований

22 августа 2019 года, стадион «Олимпийский» 

10.00 - 11.00 - регистрация команд, жеребьевка, открытие

11.00 - 16.00 – игры

16.00 – награждение победителей, определение команд, проходящих в финал о Всероссийских соревнования по мини-футболу (футзалу) среди детских команд «Кубок Союза Труда», закрытие Соревнований 

В программу Соревнований могут вноситься изменения по согласованию с организаторами. 

Участие в Играх осуществляется только при наличии полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску участников от каждого участника соревнований в день приезда.

Застраховаться на турнир со скидкой

 

Предварительные заявки на участие  направить в Оргкомитет (руководитель Оргкомитета – Лесин Сергей Николаевич, т. 

8-927-848-35-02) по электронной почте Lesin.s.n@yandex.ru   в срок до 15 августа 2019 года. Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются.  

В комиссию по допуску участников Соревнований представляются: 

  • заявка, заверенная печатью, подписью руководителя командирующей организации, а также печатью, подписью врача (приложение № 1); 

  • свидетельство о рождении (оригинал); 

  • документ, подтверждающий оплату организационного взноса (при необходимости). 

  • страховой полис от несчастного случая

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

Завершился турнир памяти М.А.Зефирова - 2019

ДФК "LEGION" увозит из Ульяновска золото

ДФК "LEGION" гостил у московского "Локомотива"

Трудная победа в 1/8 финала