Болельщики возвращаются

Согласно, изменениям, внесенных в Указ Главы Чувашской Республики, с 16 января

проведение спортивных соревнований и тренировочных мероприятий в помещениях для занятий спортом при условии непревышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в помещении для занятий спортом (из расчета 1 человек на 4 кв. метра), в плавательных бассейнах при условии непревышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в плавательном бассейне (из расчета 1 человек на 5 кв. метров зеркала воды), а в случае привлечения зрителей также при условии, что площадь помещения для занятий спортом, в том числе плаванием, составляет более 800 кв. метров и его заполняемость – не более 25 процентов зрительских мест